Українцям знову виплатять міжнародну допомогу: хто зможе отримати гроші
Жителі однієї з областей, які постраждали внаслідок російської агресії, можуть отримати додаткову фінансову допомогу. Фокус розповідає, хто і де виплачує українцям гроші.
Міжнародна організація Dorcas оголосила про початок реєстрації на виплату допомоги жителям і переселенцям у Запорізькій області. Про це йдеться в Telegram-каналі фонду.
Як підтримають українців
Зазначається, що крім грошової допомоги українці також зможуть отримати:
- непродовольчі товари
- психологічну підтримку;
- допомогу у відновленні пошкодженого житла.
Кому належать виплати
Претендувати на допомогу зможуть жителі трьох громад у Запорізькій області. А саме:
- Вільнянської;
- Кушугумської;
- Камишуваської.
Також підтримку нададуть переселенцям з окупованих територій або районів з активними бойовими діями, але вони мають належати до таких категорій:
- особи з інвалідністю;
- люди з важкими хронічними захворюваннями (має бути довідка від лікаря 2023 року);
- людина, яка перенесла операцію або готується до операції (потрібно пред'явити направлення лікаря);
- пенсіонери;
- літні люди (від 60 років);
- вагітні та мами з дітьми до 3 років;
- багатодітні сім'ї (троє і більше дітей молодше 18 років);
- мати-одиначка або батько-одинак чи опікуни неповнолітніх дітей;
- документ про реєстрацію пошкодженого житла внаслідок бойових дій.
Де подавати заявку
Онлайн форму можна заповнити на сайті Dorcas. В анкеті заявникам потрібно повідомити, чи не отримували вони гуманітарну допомогу протягом останнього місяця.
Також зареєструватися для отримання допомоги можна за телефонами:
- +38(063)800-29-06;
- +38(066)200-59-31.
Дзвінки приймаються в будні дні з 9:00 до 17.00.
Про розмір допомоги в організації не вказують, однак у квітні 2023 року Dorcas виплачував переселенцям у Запорізькій і Закарпатській областях по 6600 гривень .
Нагадаємо, у липні Фокус розповідав, що ВПО, які замислюються про власний бізнес, можуть отримати фінансову підтримку в розмірі 150 тисяч гривень. Таку можливість українцям надає один із благодійних фондів.
Також 17 серпня стало відомо, що у Львові дітям, чиї батьки загинули під час війни з Росією, до виповнення 18 років щорічно отримуватимуть 50 тисяч гривень.