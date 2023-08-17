До 10 години: світло в Україні можуть вимикати навіть за теплої зими, — експерти

За даними експертів у галузі енергетики, ситуація з електропостачанням стає дедалі напруженішою, оскільки Україна готується до майбутнього періоду опалювального сезону.

Експерти попереджають, що навіть без нових ракетних ударів з боку Росії, взимку країні не уникнути енергетичних відключень, які можуть тривати аж до 8-10 годин. Про це 17 серпня повідомляє видання UBR з посиланням на слова експерта в галузі енергетики Юрія Корольчука та колишнього міністра енергетики Івана Плачкова.

Повідомляється, що енергосистема України вже значно постраждала від наслідків ракетних атак Росії. Відновлювальні роботи, попри зусилля співробітників "Укренерго", дали змогу відновити лише близько 30% працездатного обладнання. Це створює серйозні виклики перед країною перед прийдешньою зимою.

Юрій Корольчук, експерт у галузі енергетики, підкреслює, що навіть за умови припинення ракетних атак, імовірність відключень у зимовий період залишається високою. У разі теплої зими сценарій відключень може повторитися, як і минулого року.

"Навіть якщо не буде ударів — все одно будуть відключення. Якщо буде тепла зима — без ударів буде так само як рік тому. У гіршому випадку відключення можуть тривати й по 8, і по 10 годин", — зазначив Корольчук.

Іван Плачков, колишній міністр енергетики, підтримує думку про очікувані відключення. Він зазначає, що навіть у разі теплої зими, ймовірність відключень залишається високою.

"Відключення, найімовірніше, будуть. Причому якщо зима буде теплою — то це одна ситуація", — зазначив Плачков.

Як пише видання, поки ще рано передбачати точну тривалість відключень, але експерти згодні в тому, що підготовка до опалювального сезону має бути максимально ретельною, щоб пом'якшити можливі наслідки для населення.

Нагадаємо, 13 серпня прем'єр України Денис Шмигаль розповів, що Російська Федерація, найімовірніше, продовжить атакувати енергетичну систему України, тому наразі вирішується питання, як захистити її від ворожих обстрілів.

Нагадаємо також, що в "Укренерго" закликали українців економити світло. У компанії зазначили, що години пікового споживання — з 16:00 до 23:00, і попросили громадян не перевантажувати мережу в зазначений часовий відрізок.