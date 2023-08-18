В Україні розширили програму обміну старих лампочок на LED: кому дозволили приєднатися

Програмою з безкоштовного обміну старих ламп на світлодіодні вже скористалися 20 мільйонів українців.

Програму, завдяки якій українці безоплатно обмінювали застарілі електричні лампочки розжарювання на енергоощадні LED-лампи, розширили на заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї. Про це 18 серпня повідомила пресслужба "Дії".

Для участі в програмі потрібно:

авторизуватися на порталі "Дія", використовуючи електронний підпис юридичної особи;

клікнути на розділ "Послуги";

обрати пункт "Обмін лампочок" і заповнити запит;

повідомити площу, скориставшись калькулятором і вибрати потрібну кількість і тип ламп у межах ліміту.

перевірити всі дані та підтвердити;

підписати заявку електронним підписом.

Після подачі заявки до вас зателефонують з "Укрпошти" і повідомлять, коли і де отримати енергозберігаючі лампи.

"Українці через портал "Дія" вже обміняли 20 млн старих ламп за програмою Європейського Союзу та українського уряду", — ідеться в повідомленні.

Чому українцям вигідно обмінювати лампи розжарювання на світлодіодні

Програму обміну ламп підтримує Євросоюз. Для цього наприкінці зими європейські партнери доставили в нашу країну 6,6 млн LED-лампочок. Як пояснила тоді міністр економіки Юлія Свириденко, програма Євросоюзу допоможе заощадити енергоспоживання.

А голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас сказав, що сучасні світлодіодні лампи допомагають економити близько 80% електроенергії порівняно зі старими лампами. Тобто якщо замінити 50 млн ламп в Україні, то економія електроенергії до 1 гігавата дасть змогу розвантажити один ядерний реактор.

Де ще можна обміняти лампи

Українці можуть прийти до центральних відділень пошти та до тих, де обмін ламп відбувається активно. Дізнатися про відділення, де продовжують обмінювати лампи, можна під час подання заявки через "Дію".

Важливо, що з 1 травня обмін старих ламп розжарювання на LED-лампи доступний у 23 відділеннях "Укрпошти" в містах-мільйонниках та обласних центрах країни.

Нагадаємо, 13 серпня прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що ЗС РФ, найімовірніше, продовжать атакувати енергетичну систему України, тож наразі вирішується питання її захисту від ворожих обстрілів.

Крім того, в "Укренерго" закликали українців економити світло. Робити це потрібно в години пікового споживання — з 16:00 до 23:00. Енергетики також попросили громадян не перевантажувати мережу в цей відрізок часу.