Україна почала виплату пенсій в іноземній валюті: як оформити заявку

Зміни стосуються тих громадян, які після початку війни були змушені виїхати з країни. Залишити заявку можна як онлайн, так і за допомогою письмової заяви.

Україна почала виплачувати пенсії громадянам за кордоном в іноземній валюті. У пресслужбі компанії "Укрпошта" розповіли, як можна швидко залишити заявку.

Йдеться про виплати для тих громадян, які через повномасштабну війну в Україні були змушені виїхати з країни в пошуках безпечного місця і раніше отримували пенсії та інші соціальні виплати в "Укрпошті".

"Є можливість забирати кошти за місцем тимчасового перебування. Вони будуть відправлені міжнародним поштовим переказом. Наразі проєкт охоплює тих пенсіонерів, які перебувають у Польщі, але надалі розшириться й на інші країни", — йдеться в повідомленні.

Як оформити отримання виплат за кордоном: покрокова інструкція

Насамперед, як зазначили у пресслужбі компанії, потрібно подати заяву на нарахування грошей. Зробити це можна двома способами:

онлайн за посиланням, заповнивши необхідні дані;

заповнити інформацію в паперовому вигляді за шаблоном, після чого покласти в конверт із позначкою "пенсія переказом" і надіслати на адресу АТ "Укрпошта", вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна.

Наступний крок полягає в тому, щоб забрати міжнародний переклад. Для цього українським біженцям необхідно буде лише пред'явити документ, що засвідчує особу.

Варто зазначити, що міжнародні перекази будуть доставлені не в той місяць, коли було написано заяву, а в наступному. Здійснюються виплати в національній валюті країни, де перебуває українець. Якщо йдеться про Польщу — це злоті.

"Укрпошта, Пенсійний Фонд України та Мінреінтеграції роблять усе можливе, щоб українці, які внаслідок війни були змушені покинути домівки, отримували пенсії та соціальні виплати", — йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, 17 серпня повідомлялося, чи зарахують в Україні стаж тим пенсіонерам, які працювали в Польщі. Якщо українець має страховий стаж в Україні та працював у Польщі, то для визначення права на призначення пенсії ці стажі підсумовуються.

Також повідомлялося, що починаючи з серпня починають виплачувати новий розмір пенсії деяким категоріям українців. Також наприкінці літа громадяни з особливими заслугами можуть отримати додаткові виплати, а також люди з інвалідністю — про це йдеться в матеріалі Фокуса.