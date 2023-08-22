"Буде ще більше": Євросоюз перерахував новий транш на суму 1,5 млрд євро Україні

За пів року 2023 року Європейська комісія влила в бюджет України майже удвічі більше коштів, ніж за весь 2022 рік. Водночас обіцяє, що будуть ще кошти до кінця 2023 року, і в майбутньому також.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про новий транш, який пішов у бюджет України. Також показала, у якому темпі ЄС виділяв кошти на підтримку економіки країни. Про це вона розповіла в дописі Twitter.

Урсула фон дер Ляєн вказала, що ЄС виплатив Україні 1,5 млрд євро. Водночас наголосила, що будуть ще гроші, — і в цьому році, і в наступному, і стільки, скільки знадобиться.

Також очільниця Єврокомісії коротко зазначила, на що підуть гроші, — на підтримання економіки, на відбудову та відновлення.

За інфографікою, яку опублікувала єврочиновниця, можна побачити, скільки коштів Україна вже отримала від Євросоюзу, — сумарно 19,2 млрд євро:

у 2022 році — 7,2 млрд євро (майже 300 млрд грн);

у 2023 році (по серпень включно) — 12 млрд євро (490 млрд грн).

Зазначимо, на сайті Міністерства фінансів вказано, що у 2023 році заплановано видатків на 2640 млрд грн. Тобто п'ята частина від цієї суми — кошти, які виділив Євросоюз на підтримку бюджету України.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко в серпні пояснив, скільки грошей має отримати ззовні Україна, щоб вижити у 2024 році. Згідно з його попередніми оцінками, ідеться про 1550 млрд грн.

Також українські парламентарі ухвалили законопроєкт №8041, який скасував деякі особливості податкового законодавства, запроваджені на початку війни. Зокрема, повернули податок на прибуток до довоєнного рівня, відновили перевірки окремих видів підприємницької діяльності й відновили покарання за порушення РРО.

Утім, народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що з цим законопроєктом не все гаразд. За його словами, текст деяких пунктів документа спершу був погоджений із Міжнародним валютним фондом. Однак потім чомусь там з'явились зміни, про які МВФ був не попереджений. Тому, прогнозує нардеп, надалі Фонд прискіпливо перевірятиме кожен рух українського уряду, який уникає вчасного та коректного виконання Меморандуму, укладеного з кредиторами.

Нагадуємо, у РФ планують продати Китаю вісім родовищ — компанія Polymetal побоюється, що опиниться під новими санкціями США, або Кремль просто конфіскує активи. Однак, згідно з розслідуваннями аналітиків, економіка країни-агресора все ще здатна випускати ракети й снаряди: хоч вони й не надто якісні, але однаково продовжують постачатися на фронт.