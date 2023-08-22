"В умовах війни": в Україні лише 52% підприємців працюють у повному обсязі, — опитування

За даними Європейської Бізнес Асоціації, попри значні втрати та труднощі, українські підприємці зосереджуються не тільки на виживанні, але й розвитку.

Європейська Бізнес Асоціація Unlimit Ukraine провела опитування серед фізичних осіб-підприємців щодо роботи в умовах війни. За даними асоціації, все більше представників малого та середнього бізнесу намагаються відновити повноцінну роботу після суттєвого скорочення активності у 2022 році, повідомляє ЕВА.

Так, з’ясувалося, що на даний момент 52% опитаних підприємців, об’єднаних проєктом Unlimit Ukraine, працюють у повному обсязі. У травні 2023 року повноцінно працювали 41%, а рік тому – 28% компаній. 41% працюють зараз з обмеженнями, і тільки 7% не працюють.

Підприємці поступово нарощують фінансові резерви. Так, мають резерви на один рік та більше — 22%, а кількість тих, що взагалі не мають резервів — 28%. Фінансові резерви на шість місяців мають 20% опитаних, на кілька місяців — 23% і тільки 3% – на 1 місяць.

Водночас погіршилася динаміка виплати заробітних плат. За останні три місяці скоротилась кількість компаній, які виплачують заробітну плату у повному обсязі – 56%. 24% компаній скорочує розмір зарплат. Проте зменшилася кількість підприємств, які вимушені звільняти працівників.

Також 48% підприємців продовжують надавати фінансову підтримку ЗСУ та населенню. 19% підприємців підтримують власних працівників, які залучені до оборони нашої країни. 23% постачають продукцію захисникам та тим, хто цього потребує.

31% підприємців повідомили, що їхній бізнес зазнав збитків через бойові дії. Проте, українські підприємці зосереджуються не тільки на виживанні, але й розвитку: 43% планують вкладати кошти у розвиток бізнесу, 21% не планують цього робити, а 36% ще не визначились.

Фото: eba.com

"У цій ситуації важливо усіляко підтримувати підприємців та виключити будь-який адміністративний або корупційний тиск на МСБ (малий і середній бізнес — ред.). Це й досі лишається проблемою для підприємців – 44% вважають, що корупція зростає, що неприпустимо", — зазначила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

Нагадаємо, 22 серпня нардеп заявив про "підміну" тексту закону, який відновив перевірки бізнесу. Народний депутат та перший заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів Ярослав Железняк повідомив, що Україна, схоже, не виконала одного з чотирьох "структурних маяків", які входили до вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ).

14 серпня Фокус писав про те, кого перевірить податкова до кінця 2023 року. Державна податкова служба України запланувала перевірити 1 019 компаній і 256 фізичних осіб.