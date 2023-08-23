Обмін активами: Росія хоче повернути заморожені 100 мільярдів рублів, — росЗМІ

За словами глави Мінфіну РФ Антона Силуанова, на сьогоднішній день в інших країнах заблоковано активи понад 3,5 млн громадян РФ на загальну суму близько 1,5 трлн рублів.

Росія хоче влаштувати обмін замороженими активами, щоб повернути у своє розпорядження 100 млрд рублів. Про це пише видання "РБК".

За словами журналістів, уряд і Центральний банк РФ збираються запустити процедуру обміну заблокованими активами. Про це заявив під час засідання за участю глави Кремля Володимира Путіна міністр фінансів Росії Антон Силуанов. У рамках процедури, як повідомляється, Росія розморозить деяку частину іноземних активів. Це має допомогти російському уряду повернути 100 мільярдів рублів на початковому етапі.

Як розповів Силуанов, на сьогодні в інших країнах заблоковано активи понад 3,5 млн громадян РФ на загальну суму приблизно 1,5 трлн рублів.

"Ми передбачаємо початок обміну активів наших громадян на активи іноземних інвесторів, які сьогодні акумулюються на рахунках типу "С"", — сказав він.

Повідомляється, що Кабінет міністром і Центральний банк Росії підготували відповідний проєкт указу. Силуанов не уточнив, чи згодні на такий обмін на Заході. Також невідомо, як саме передбачається налаштувати роботу механізму.

Журналісти зазначили, що рахунки типу "С" відкривають у РФ іноземним інвесторам — на них можна зарахувати тільки рублі.

Нагадаємо, що 11 серпня повідомлялося, що США ввели нові санкції проти російських мільярдерів. Російський союз промисловців і підприємців, який сприяє імпортозаміщенню в РФ і опікується технологічним сектором економіки, також опинився в списку санкцій.

Також 21 серпня стало відомо, що хакери зламали особисті дані голови Держдуми РФ Олександра Бабакова. За словами розслідувачів, російський чиновник масово просуває пропаганду у світ і займається корупційними справами.