Було ваше — стало наше: Україна націоналізувала активи Міноборони Білорусі

У пресслужбі ВАКС поінформували, що Україна здійснить націоналізацію систем електричного авіаційного пуску.

Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави майно, яке належало Міністерству оборони Республіки Білорусь. Про це повідомляє пресслужба суду.

Рішення про це було ухвалено 21 серпня.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Міністерства юстиції України до Міністерства оборони Республіки Білорусь і застосувала санкцію", — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що Україна націоналізує системи електричного авіаційного пуску.

До слова, 16 серпня глава департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих повідомила, що відомство подало позови до Вищого антикорупційного суду щодо націоналізації майна Міністерства оборони Білорусі та російської вантажної компанії "Волга-Дніпро".

Українська сторона хотіла стягнути активи:

з групи компаній "Волга-Дніпро" (РФ);

з Міністерства оборони Республіки Білорусь.

За словами Богатих, "Волга-Дніпро" — одна з найбільших логістичних компаній Росії у сфері транспортних авіаперевезень із підприємствами в багатьох країнах Європи. Тому позов проти цієї компанії важливий з точки зору міжнародної конфіскації.

"Тому що в Канаді аналогічну процедуру розпочато щодо літака "Руслан", який належить цій самій компанії і зараз заарештований Канадою і має бути конфіскований на користь України. Ще кілька літаків цієї компанії "заморожені" Німеччиною. Це — сотні мільйонів доларів", — зазначила Інна Богатих.

Тим часом держави світу у відповідь на злочини Росії в Україні вводять санкції проти росіян. Так, 1 серпня 2023 року в Чеській Республіці Управління фінансового аналізу заблокувало рахунки компаній і заарештувало активи наближеного до Кремля олігарха Володимира Євтушенкова на 100 мільйонів крон (163 млн гривень).

Також нагадаємо, що 20 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд схвалив конфіскацію активів російського олігарха Аркадія Ротенберга, серед яких був київський ТРЦ Ocean Plaza.