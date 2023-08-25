Зима все ближче: у "Нафтогазі" оцінили ситуацію із запасами газу

В опалювальному сезоні 2023/2024 Україна планує обійтися без імпортного газу, а тепло в оселях українців забезпечуватимуть за допомогою власного палива.

У рамках підготовки до нового опалювального сезону НАК "Нафтогаз України" не імпортує газ з-за кордону, а купує паливо у приватних вітчизняних газовидобувників. При цьому країна вже забезпечена газом на зимовий період, заявив в інтерв'ю "Європейській правді" голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Він пояснив, що Кабмін врахував ризики щодо електрогенерації і поставив план накопичити в сховищах 14,7 млрд кубометрів. Зараз у сховищах близько 13 млрд кубометрів газу.

"Переважна більшість — це український газ, решта — нерезиденти. Обсягу, який належить "Нафтогазу", абсолютно достатньо для того, щоб пройти опалювальний сезон. Ми не плануємо чіпати інший газ", — розповів він.

Олексій Чернишов підтвердив, що в плани компанії не входить купівля газу за кордоном.

"У нас є кредитна лінія ЄБРР на 300 мільйонів євро, яку ми плануємо використати для створення резервів для енергетиків. Але зараз ми не дивимося на імпорт. Поки що я не бачу, що він знадобиться", — підкреслив глава "Нафтогазу".

Він також зазначив, що "Нафтогаз" викупив у енергетичної біржі 0,7-0,8 млрд кубометрів газу.

"Про контрагентів — це основні приватні видобувні компанії. Ми готові викупити весь річний видобуток компаній. У кого є бажання — будь ласка. У нас були моменти, у червні точно, коли ціна, за якою ми купували, була такою ж, як експортна опція", — сказав Чернишов.

Зима близько: що в Україні роблять для підготовки до опалювального сезону

Підготовка енергосистеми — один із пріоритетних напрямів для успішного проходження зими. Так, у 2023 році фахівці вже відремонтували 14,5 тисячі кілометрів повітряних ліній, кілька підстанцій та електрообладнання, а також посилили захист енергетичних об'єктів.

Щодо підготовки до зими теплоенергетики, то, як розповів наприкінці липня глава уряду Денис Шмигаль, ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються в плановому режимі. В українських газосховищах уже є 11,7 млрд куб. м газу, що покриває майже 80% потреби споживачів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 22 серпня оголосив, що тарифи на тепло для побутових споживачів в опалювальному сезоні 2023/2024 залишаться на колишньому рівні. Так, "Нафтогаз" і далі реалізовуватиме газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів".

Крім того, 5 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не підвищуватимуть тариф на воду до кінця війни.