Чи дадуть субсидію, якщо є розстрочка: у Пенсійному фонді пояснили нюанси

Українці, яким фінансово важко оплачувати всі рахунки за комунальні послуги, можуть звернутися по допомогу до держави й отримати житлову субсидію. Однак для цього потрібно виконати кілька умов.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи зможе українець, у якого оформлено оплату частинами (десять платежів) на покупку загальною вартістю 10 тисяч гривень. Подробиці описані в повідомленні держструктури.

За інформацією ПФУ, такий спосіб оплати товару ніяк не вплине на призначення субсидії. Тобто органи не відмовлять людині в наданні пільги.

Зазначається, що в наданні житлової субсидії відмовлять, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім'ї особи зі складу домогосподарства протягом року перед місяцем звернення по пільги здійснив купівлю, зокрема товарів довгострокового вжитку, на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тисяч гривень.

Також без субсидії залишать, якщо ця сума була одноразово витрачена на будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх і житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла).

Чому ще можуть не надати або скасувати субсидію

У постанові Кабміну України зазначено дев'ять випадків, які вплинуть на скасування пільги. Наприклад:

якщо площа будинку перевищує 230 кв. м, а квартири — 130 кв. м (крім випадків, коли йдеться про дитячі будинки сімейного типу, багатодітні сім'ї тощо);

якщо хтось із членів домоволодіння на 1 число дати оформлення субсидії володіє певними видами майна — транспортним засобом, молодшим за 5 років, більш ніж одним транспортним засобом, віком до 15 років (в обох випадках — за винятком мопедів і причепів);

якщо серед членів домоволодіння є повнолітні, до яких є певні зауваження — зовсім не мають доходів, не сплачують Єдиний соціальний внесок, виїхали за кордон більш ніж на 60 днів тощо;

якщо хтось із членів домоволодіння за 12 місяців до дати оформлення субсидії виплатив більш ніж 51 тис. грн за купівлю земельної ділянки, квартири, транспортного засобу, цінних паперів тощо

якщо є заборгованість за комунальні платежі;

якщо не повернули надмірно нараховану субсидію;

якщо проживають громадяни, які не платять аліментів або заборгували за іншими виконавчими провадженнями;

якщо хтось має інше житло (є широкий перелік винятків);

якщо хтось має на депозитному рахунку більш ніж 100 тис. грн або володіє дорогоцінними металами на суму більш ніж 50 тис. грн.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді пояснили, як оформити пільгу на оплату комунальних послуг. У держструктурі детально описали, як оформити заявку на вебпорталі.

Ще зазначимо, що з 25 липня українці можуть користуватися оновленим механізмом оформлення житлових субсидій. Зокрема тепер для оформлення соцвиплати громадянам не доводиться збирати численні довідки.