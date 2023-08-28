Не потрібно підтверджувати: НБУ змінив правила безготівкового продажу валюти українцям

У постанові Нацбанку вказано, що громадянам тепер не пояснюватимуть, навіщо їм потрібно отримати безготівкову валюту. Також збільшили суму, яку можна обміняти й покласти на депозит, зі 100 тис. до 200 тис. грн.

У Національному банку України ухвалили рішення щодо змін правил продажу валюти громадянам України. Зокрема, пом'якшили або скасували певні заборони, які ввели з початком повномасштабної війни. Про це розповіла пресслужба установи.

Пресслужба повідомила, що внесено зміни в Постанову Правління Нацбанку №18 від 24 лютого 2022 року. Зокрема, ухвалено Постанову №104 від 28 серпня 2023 року, яка має полегшити процес купівлі валюти — зробить його "зручнішим та безпечнішим".

Новації стосуються зміни обмежень на безготівковий обмін гривні на валюту, стверджує пресслужба.

НБУ про валюту: що зміниться для українців

Починаючи з 29 серпня 2023 року, стають чинними такі правила:

скасовується вимога надати підтвердження чи зобов'язання, якщо громадянину потрібно безготівково купити валюту. Однак зберігаються ліміти: протягом місяця можна обміняти не більш ніж 50 тис. грн в одному банку;

громадянам дозволено безготівково купувати валюти на 200 тис. грн (раніше — на 100 тис. грн), щоб потім покласти на депозит від трьох місяців.

Постанова Нацбанку дає можливість "мінімізувати множинність обмінних курсів", вказано в повідомленні пресслужби. Внаслідок цього громадяни переорієнтуються з купівлі валюти за готівку на купівлю за безготівку. І буде отримано ще один наслідок — "зменшиться різниця між готівковим і офіційним курсом".

Нагадуємо, з липня 2023 року НБУ почав запроваджувати Стратегію пом'якшення валютних обмежень. У межах цієї Стратегії 19 серпня внесено зміни в торгівлю валютою. Зокрема, планують покращити інформування людей у місцях торгівлі іноземною валютою. Наприклад, має бути вказана точна назва, адреса, контакти установи, в яку прийшов покупець валюти, і розміщено телефон "Гарячої лінії" Нацбанку, куди можна поскаржитися.

Водночас ексголова Нацбанку Кирило Шевченко, який виїхав на лікування за кордон, отримав нову підозру. Починаючи з 24 серпня, його підозрюють не лише у збитках "Укргазбанку" в розмірі 206 млн грн, а й у створенні злочинного угруповання.