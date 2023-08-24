"Начебто злодій у законі": проти ексглави НБУ Кирила Шевченка розслідують нову справу

Проти колишнього голови Національного банку України Кирила Шевченка було змінено кваліфікацію справи та додатково інкриміновано нову підозру.

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Екс-главу Національного банку Кирила Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації, яка скоювала тяжкі та особливо тяжкі злочини. Обвинувачення висунуто в межах справи про збитки "Укргазбанку" на 206 мільйонів гривень, повідомив Шевченко 24 серпня на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами колишнього керівника Нацбанку, справу розслідує Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України.

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"Мені стало відомо, що у справі проти екс-голови НБУ "антикорупційний" орган пішов ва-банк і змінив кваліфікацію, додатково інкримінувавши мені статтю 255 КК України", — ідеться в його повідомленні.

Кирило Шевченко вважає, що в такий спосіб правоохоронці намагаються посилити тиск на учасників справи, щоб ті дали свідчення проти нього в умовах, коли строки досудового розслідування закінчуються.

Він також зазначив, що застосування статті 255 КК України щодо глави державного банку, яка є "класичною" для "злодіїв у законі", ставить під сумнів ухвалення колегіальних рішень правлінням або комітетом з управління активами банку з 2014 по 2019 рік.

"На моїй справі, здається, перевіряють механізм, коли колегіальний орган будь-якого українського банку може бути визнаний злочинним угрупованням з усіма можливими наслідками", — написав Шевченко.

Нагадаємо, Кирило Шевченко очолював Національний Банк України до 6 жовтня 2022 року, і був звільнений із займаної посади після того, як Верховна Рада підтримала його відставку. Новим головою НБУ став колишній керівник "Ощадбанку" Андрій Пишний.

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У день його відставки Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили йому про підозру за виведення 206 млн гривень з "Укргазбанку". Йдеться про події 2014-2019 років, коли він обіймав посаду голови правління фінустанови, зазначало слідство.

У листопаді слідчі оголосили Шевченка в міжнародний розшук. Адвокат ексглави НБУ стверджував, що його клієнт перебуває у Відні.