Збір урожаю під час війни: скільки зерна вже намолотили в Україні (інфографіка)

Аграрії зібрали врожай на площі майже 6 531 гектарів. Найбільше обмолотили пшениці, ячменю та гороху.

В Україні на кінець серпня вже намолотили 28 мільйонів 769 тисяч тонн зерна. Лідером за цим показником є Одеська область, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За інформацією відомства, у регіонах намолочено:

Одеська область — 3,2 млн тонн,

Дніпропетровська область — 2,6 млн тонн,

Вінницька область — 2,3 млн тонн.

Найбільше обмолотили площ зернових у Запоріжжі — 96%. Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

При цьому найбільше обмолотили площ зернових у Запорізькій області — 96%. Ранні зернові зібрали з площі 6 531 тисяч гектарів, а врожайність склала 44 центнери з одного гектара (ц/га):

пшениці обмолочено 4647 тис га (врожайність — 47,2 ц/га), намолочено 21 939 тис тонн;

ячменю обмолочено 1484 тис га (урожайність — 38,9 ц/га), намолочено 5766 тис тонн;

гороху обмолочено 154 тис га (урожайність — 25 ц/га), намолочено 385,6 тис тонн;

проса обмолочено 8,21 тис га (урожайність — 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тис тонн;

гречки обмолочено 1,98 тис га (врожайність — 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тис тонн;

інших зернових і зернобобових культур обмолочено 237 тис га, намолочено 661,9 тис тонн.

Нагадаємо, з початком початку повномасштабного вторгнення Росії більша частка українського зерна почала експортуватися через сухопутний кордон з Польщею. Однак товар, який мав іти через сусідню країну транзитом, осідав на місцевих ринках, що призвело місцевих фермерів до збитків. Тому глави урядів Польщі та Румунії звернулися до Єврокомісії щодо запровадження механізму відстежування експорту українського зерна, щоб мінімізувати нелегальну торгівлю на їхній території.

У травні 2023 року Єврокомісія наклала заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Словаччини, Румунії, Угорщини, Польщі та Болгарії. Очікується, що обмеження діятимуть до 15 вересня.

Тим часом з України на експорт зараз відправляється близько третини обсягу всього зерна. Але маршрут не легкий: автомобілями, річками або залізницями, зазначає в бесіді з Фокусом координатор Економічної експертної платформи Олег Гетман.