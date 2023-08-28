Наперекір ЄС: Угорщина введе нові обмеження для української агропродукції

За словами міністра сільського господарства Угорщини, останніми роками сільське господарство країни переживає одне потрясіння за іншим, а дешева українська сільгосппродукція тільки погіршує ситуацію.

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Якщо Європейський Союз погодиться на імпорт українського зерна після 15 вересня, Угорщина не дотримуватиметься позиції блоку. Так, країна збирається повністю закрити свої кордони для агропродукції з України, пише місцеве видання Agrarszektor 27 серпня.

За словами міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя, керівництво країни не планує відмовлятися від заборони імпорту.

"Якщо ЄС не продовжить заборону на імпорт деяких українських зернових продуктів, термін дії якої закінчується 15 вересня, то Угорщина введе заборону на імпорт", — сказав він.

Надь додав, що Угорщина має намір розширити заборону на імпорт із чотирьох видів української агропродукції (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до 24 видів.

На думку міністра, продовжувати заборону потрібно, оскільки останніми роками сільське господарство Угорщини переживає одне потрясіння за іншим:

епідемія коронавірусу;

посуха;

наслідки війни в Україні;

енергетична криза.

Іштван Надь вважає, що до всіх неприємностей додалася ще й дешева українська сільгосппродукція, яка безмитно наповнила європейський ринок.

Зазначимо, що Єврокомісія в травні 2023 року запровадила заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Словаччини, Румунії, Угорщини, Польщі та Болгарії, а потім продовжила обмеження до 15 вересня. У Польщі хочуть, щоб ембарго діяло щонайменше до кінця нинішнього року.

При цьому 19 серпня стало відомо, що до 20 країн Євросоюзу виступають проти продовження ембарго. Як повідомляє польське радіо RMF FM, країні погрожують санкціями, якщо польська влада відмовиться знімати обмеження на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Зазначимо, що з України зараз вивозять третину обсягу експортного зерна. Але маршрут дуже складний: автомобілями, річками або залізницями, зазначає в бесіді з Фокусом координатор Економічної експертної платформи Олег Гетман.

Також нагадаємо, що 18 серпня ЗМІ писали, що РФ, Туреччина і Катар готують нову угоду, яка прийде замість "зернової угоди".