Українці встановили новий літній максимум споживання електрики: що кажуть в "Укренерго"

У вечірні години українська енергосистема отримала аварійну допомогу на рівні 1 200 МВт·год з енергосистем Польщі та Румунії.

В українській енергосистемі 28 серпня зафіксували новий літній рекорд — вечірній максимум споживання перевищив попередній показник 21 числа на 1,2%. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Це дуже високий показник, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що задля стабілізації та покриття попиту "Укренерго" звернулося за аварійною допомогою до Польщі та Румунії. Імпорт току з енергосистем цих країн тривав з 19:00 до 22:00, а загальний обсяг склав 1200 МВт·год.

"Аварійна допомога — це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів", — зазначили в "Укренерго".

Водночас після аварійного ремонту знову запрацювали два енергоблока теплових електростанцій, натомість в аварійний ремонт виведено один. Натомість кількість блоків електростанцій в роботі обмежена, тому українська енергосистема наразі не може виробляти достатню кількість електроенергії на фоні зростаючого споживання.

"Тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, у планових ремонтах – частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години", — додали в "Укренерго".

Як українцям обмежити використання електроенергії та допомогти енергосистемі

Раніше в "Укренерго" розповідали, що для цього потрібно:

обмежити використання кондиціонерів;

при охолодженні приміщення виставляти температуру не нижче 23 градусів;

потужні пристрої, такі як пральна машина, бойлер, використовувати в нічний час, або використовувати їх почергово, аби розподілити навантаження;

зменшити користування електрочайниками (важливо набирати води в чайник стільки, скільки це потрібно для приготування чаю в цей момент) та праскою.

Цими приладами не варто користуватися у період з 16:00 до 23:00.

Зазначимо, що наразі українцям потрібно намагатися обмежити використання електроенергії. Для цього, зокрема, потрібно:

Нагадаємо, 17 серпня, експерти в галузі енергетики Юрій Корольчук та ексміністр енергетики Іван Плачков пояснили, що навіть якщо Росія не завдасть нових ракетних ударів по енергооб'єктам, взимку Україні не уникнути енергетичних відключень, які можуть тривати аж до 8-10 годин.

Водночас у компанії "Укренерго" 27 липня заявляли, що наразі точно невідомо, чи будуть блекаути в холодну пору року. Та водночас порадили українцям не позбуватися генераторів.

Також нагадаємо, що 3 серпня голова управління "Укренерго" Володимир Кудрицький наголосив, що українську критичну інфраструктуру не зможуть повністю забезпечити генераторами.