Борги з пенсій переселенцям: як повернути накопичені за три роки гроші

Представниця ПФУ Олена Зорка розповіла, як в Україні регулюють питання виплати пенсійних заборгованостей внутрішньо переміщеним особам.

У деяких пенсіонерів, які виїхали через війну в інші регіони України, можуть виникнути проблеми з пенсійними виплатами. Так може статися, якщо після переїзду не стати на облік, як внутрішньо переміщена особа (ВПО) в органах соціального захисту за місцем нинішнього проживання та отримати відповідну довідку. Тож у Пенсійному фонді розповіли, чи повернуть пенсіонерам накопичені до оформлення довідки кошти.

Так, за словами заступниці начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області Олени Зорки, якщо ВПО пенсію за віком нарахували ще 2020 року, але перші виплати почнуться в серпні цього року, то отримати накопичені за три роки кошти можливо.

Механізм виплати пенсій, не отриманих за період до місяця відновлення їх виплати внутрішньо переміщеним особам, визначено порядком, затвердженим Кабміном України №1165. При цьому облік пенсійних виплат, що підлягають виплаті, ведуть територіальні органи ПФУ, в яких громадяни перебувають на обліку.

Як зазначила представниця Пенсійного фонду, виплати за минулий період, зокрема нараховані на виконання рішень суду, що набрали законної сили, здійснюються одержувачам, які є в переліку станом на 1 січня відповідного року.

Олена Зорка також підкреслила, що сума нарахованої пенсії з дати її призначення до серпня 2023 року підлягає виплаті коштом державного бюджету за окремою бюджетною програмою, передбаченою в бюджеті Пенсійного фонду України на 2024 рік.

Тобто пенсії, які не були виплачені в минулому, підраховуються в установі, що здійснює виплати, і надаються на умовах окремого порядку, що був визначений в уряді. Для отримання виплат пенсіонерам-переселенцям потрібно написати заяву та звернутися до ПФУ за місцем нового проживання.

Пенсії в Україні: скільки років стажу необхідно у 2023 році

Цього року для виходу на пенсію діють старі правила. Тобто у 60 років вийти на заслужений відпочинок можуть українці, у яких за плечима не менше 30 років стажу. Водночас 63-річним українцям необхідно вже щонайменше 20 років стажу, а от 65-річним — щонайменше 15.

Громадяни, яким до 65 років не вдалося накопичити хоча б 15-річний стаж роботи, отримуватимуть спеціальну соцдопомогу від держави, розмір якої формується на рівні прожиткового мінімуму.

Індексація пенсій у 2024 році

Щорічна індексація пенсійних виплат може відбутися і наступного року, навіть попри війну. Утім, конкретні терміни індексації поки що невідомі. Як пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, наразі в уряді схиляються до того, що індексація пенсій у 2024 році відбудеться.

"Цього року ми її зробили. Наступного року постараємося також, але складно сказати, що чекатиме на нас на початку весни після ще однієї складної зими. Тому поки плануємо, а життя покаже", — наголосила чиновниця.

Зазначимо, що із серпня 2023 року в Україні виплачуватимуть новий розмір пенсії деяким громадянам. Також нагадаємо, що українці, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію за віком, можуть його докупити, якщо укладуть договір із Пенсійним фондом України.