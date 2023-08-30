Купити валюту на картку: Приватбанк відкрив продаж доларів у додатку

Скористатися послугою можна в мобільному застосунку, тому фізично відвідувати відділення "ПриваБанку" не доведеться.

Клієнти ПриватБанку знову можуть купувати валюту онлайн. Продаж валюти з 29 серпня відбувається за поточним картковим курсом банку, повідомили у пресслужбі фінустанови.

Повідомляється, що купити долари та євро можна в мобільному додатку "Приват24". Зазначається також, що банк врахував вимогу Національного банку України, тому на проведення таких операцій буде встановлено ліміт. Тобто всього можна буде купити не більше 50 тисяч гривень на місяць.

Як купити валюту онлайн у ПриватБанку

Як уже згадувалося вище, валюта доступна в продажу в мобільному додатку "Приват24". Так, щоб купити валюту, потрібно зайти в меню "Перекази на картки" і вибрати свою гривневу картку, з якої буде списано кошти, і картку в американських доларах або євро. На неї і будуть зараховані гроші.

Якщо клієнт раніше не користувався валютною карткою, тоді він зможе безкоштовно оформити інтернет-картку в доларах або євро. Скористатися послугою теж можна в мобільному додатку, тому фізично відвідувати відділення "ПриваБанку" не потрібно.

Нагадаємо, 28 серпня Національний банк вирішив змінити правила продажу валюти громадянам України, про що йдеться в постанові регулятора №104. Зокрема, з 29 числа запроваджуються такі зміни:

більше не діє вимога надавати підтвердження або зобов'язання, якщо громадянину потрібно безготівково купити валюту. Однак ліміти існуватимуть і далі: протягом місяця можна обміняти не більше 50 тисяч гривень в одному банку;

громадяни можуть безготівково купувати валюти на 200 тисяч гривень (раніше — на 100 тисяч гривень), щоб потім покласти на депозит від трьох місяців.

У прес-службі НБУ наголосили, що нові правила допоможуть "мінімізувати множинність обмінних курсів, а громадяни почнуть купувати більше валюти за безготівку".

Зазначимо, з липня 2023 року в Україні триває запроваджувана НБУ Стратегія пом'якшення валютних обмежень. Так, 19 серпня було внесено зміни в торгівлю валютою. Також регулятор хоче поліпшити інформування людей у місцях торгівлі іноземною валютою. У Нацбанку впевнені, що в разі виникнення спірних ситуацій зазначені зміни сприятимуть кращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень і повідомлень щодо порушень під час обміну валют.