Переговори Туреччини та Росії: країни обговорять "альтернативну зернову угоду", — МЗС РФ

Анкара і Москва мають намір розглянути план з вивезення 1 мільйона тонн російського зерна до Туреччини для подальшої переробки та переправлення в треті країни.

Міністри закордонних справ Російської Федерації і Туреччини Сергій Лавров і Хакан Фідан збираються обговорити "альтернативну зернову угоду" в рамках майбутніх переговорів у Москві. Про це пише російське видання "Интерфакс" 30 серпня з посиланням на МЗС РФ.

Повідомляється, що глави зовнішньополітичних відомств мають намір попрацювати над планом, згідно з яким РФ при фінансуванні Катару може відправити до Туреччини 1 мільйон тонн зерна за пільговою вартістю для подальшого перероблення та переправлення до третіх країн.

За даними МЗС РФ, згадана ініціатива належить президенту Росії Володимиру Путіну. У відомстві також зазначили, що "розглядають цей проєкт як оптимальну робочу альтернативу "чорноморській угоді".

У публікації зазначено, що окрім питань, пов'язаних із зерном, Лавров і Фідан збираються обговорити тему обміну військовополоненим між Україною і Росією. Також очікується, що міністри обміняються точками зору про війну в Україні та можливі шляхи її врегулювання.

Крім того, у РФ заявили, що збираються вказати турецькій стороні на "згубність нарощування військово-технічного співробітництва між Анкарою і Києвом".

Нагадаємо, що за даними журналістів, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирушить у Сочі на зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним уже 4 вересня. Очікується, що головною темою розмови президентів буде відновлення зернової чорноморської ініціативи.

Раніше, 19 серпня, ми повідомляли, що за інформацією Bild, Російська Федерація прагне укласти економічну угоду з низкою країн для експорту свого продовольства, зокрема зерна.

У виданні з'ясували, що Росія, Туреччина і Катар працюють над новою угодою про експорт зерна, яка могла б стати альтернативою "зерновій угоді". За інформацією ЗМІ, організацією нової угоди займеться Анкара, а Катар виступить спонсором поставок.