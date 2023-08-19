"Не відповідає інтересам України": Росія таємно готує угоду з Туреччиною, — ЗМІ

За словами журналістів, якщо угоду буде укладено — Києву доведеться обирати між безпечним вивезенням "російського" зерна, частково вкраденого в України, й одноосібною відповідальністю за зростання голоду у світі.

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Російська Федерація прагне укласти економічну угоду з низкою країн для експорту свого продовольства, зокрема зерна. Про це пише Bild 19 серпня.

Журналісти ознайомилися з листуванням між міністерствами закордонних справ Росії та Туреччини і відповідними посольствами, з яких випливає, що Росія хоче замінити Україну в постачанні зерна.

При цьому глава МЗС Туреччини Хакан Фідан пропонує угоду, яка включатиме відродження угоди з Україною, тим самим пов'язуючи російський і український експорт. За даними ЗМІ, Анкара також домагається "угоди між ООН і РФ у пакеті з Чорноморською ініціативою за участю Туреччини".

Як зазначають автори статті, якщо угода відбудеться з благословення ООН, то Києву доведеться обирати між безпечним вивезенням "російського" зерна, частково вкраденого в України, і одноосібною відповідальністю за зростання голоду у світі.

"Угода, згідно з якою Росія припинить бомбити українські порти, а Україна припинить напади на російські кораблі, не відповідає інтересам України", — вважає директор провідної компанії з дослідження сільськогосподарських ринків у Чорному морі Андрій Сизов.

Як зазначає Сизов, Україна продовжувала імпортувати й експортувати товари через Дунайський регіон навіть без Одеського порту.

За інформацією видання, у згаданій угоді також будуть залучені Катар та Угорщина. Повідомляється, що Катар оплачуватиме зерно. Зі свого боку Угорщина доставить довірену особу Володимира Путіна Рустама Мінніханова з Казані в Росії через Стамбул до Будапешта "спеціальним рейсом". Передбачається, що там він зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

При цьому Рустам Міннічанов перебуває в санкційних списках США, Канади та України.

Нагадаємо, 18 серпня ЗМІ повідомили, що Москва заздалегідь попередила Анкару про свій намір вийти із "зернової угоди", а нову угоду для експорту російського зерна може бути укладено найближчими вихідними.

Раніше, 17 серпня, ми писали про те, що турецька сторона відправила попередження до Москви, вимагаючи уникнути подальшої ескалації, у відповідь на атаку й обстріл вантажного судна Şükrü Okan, що належить Туреччині.