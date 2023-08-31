Субсидії в Україні: як оформити пільги, якщо є борги за комуналку

Для призначення державою субсидії необхідно укласти договір про реструктуризацію заборгованості та долучити його копію до заяви.

Житлову субсидію на опалювальний сезон 2023/2024 можуть отримати навіть громадяни з боргами за житлово-комунальні послуги. Однак для цього потрібно виконати деякі умови. Про це 30 серпня повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Так, для призначення субсидії в разі наявності боргу потрібно укласти договір про його реструктуризацію з надавачем комунальної послуги та долучити копію цього договору до заяви на субсидію. До того ж при наявності боргу субсидія не призначається лише на комунальні послуги, за якими є цей борг.

"Тому, якщо вам відмовлять призначати допомогу на оплату ЖКП, потрібно звернутися з новою заявою, де зазначити перелік послуг, за якими заборгованість з оплати відсутня", — пояснили у відомстві.

Як оформити субсидію у 2023-му?

Для цього потрібно підготувати заяву про призначення та надання житлових субсидій, декларацію та звернутись:

особисто до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або до центру надання адміністративних послуг;

дистанційно, скориставшись порталом "Дія";

на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або через мобільний застосунок ПФУ, або відвідати сервісний центр ПФУ незалежно від місця проживання.

Також бажано підготувати:

договір найму (оренди) житла;

довідку про доходи (якщо в декларації вказані доходи, про які невідомо податківцям і ПФУ);

довідку ВПО.

Нагадаємо, у 2023 році впроваджується посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій. Служби проводитимуть три етапи перевірки. Під час звернення за допомогою, її отриманні, а також після відповідних виплат. Також Фокус пояснював, коли українцям потрібно подавати документи для оформлення субсидії, щоб у результаті не залишитися ні з чим.

Також зазначимо, що з 25 липня в українців є нагода скористатися оновленим механізмом оформлення житлових субсидій. Зокрема тепер для оформлення соцвиплати громадянам не доводиться збирати численні довідки.