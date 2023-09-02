"Приват24" припиняє роботу в ніч на 3 вересня: що сталося

Клієнтам одного з найпопулярніших банків у країні вже порекомендували зробити всі заплановані на 3 вересня платежі заздалегідь або відкласти їх на деякий час.

У ніч на 3 вересня онлайн-банкінг "Приват 24" не працюватиме через проведення регламентних робіт. Про це повідомили у пресслужбі банку в суботу, 2 вересня.

"ПриватБанк проводить комплексні регламентні роботи, щоб зробити обслуговування клієнтів більш зручним і безпечним. У період проведення робіт 3 вересня з 00:00 до 05:00 ранку триватиме технологічна пауза в роботі цифрового банку Приват 24 та Приват 24 для бізнесу", — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі фінансової установи також попередили користувачів, що можливі тимчасові затримки в роботі інших банківських сервісів.

"Якщо на цей час у вас заплановані важливі платежі, радимо зробити це заздалегідь або відкласти на кілька годин", — порадили клієнтам банку.

Нагадаємо, 31 травня в роботі Приват 24 стався масовий збій. За інформацією клієнтів мобільного банкінгу, програма перестала в один момент відкриватися і користувачі почали бачити лише "нескінченне завантаження". Також клієнти втратили доступ до своїх онлайн-кабінетів.

Також ми писали про те, що в березні 2023 року "ПриватБанк" спростив відправлення грошових переказів з-за кордону. Банк запровадив безкоштовні перекази на українські картки з карток у Польщі та Німеччині. Переказати гроші без комісії можна в онлайн-банкінгу "Приват24" — як у застосунку, так і на порталі.