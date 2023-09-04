Торгують з усім світом: Росія почала експортувати рекордні обсяги зерна

Найбільшим покупцем російської пшениці в серпні став Єгипет, який купив у країни-агресора майже мільйон тонн зерна.

Блокуючи експорт українського зерна і паралельно руйнуючи морську інфраструктуру нашої країни, Росія за підсумками серпня 2023 року відвантажила на експорт 7,7 мільйона тонн своєї пшениці. Цей обсяг є рекордним Це рекордний для серпня за останні сім років. Як повідомляє російське видання "Интерфакс", обсяги експорту цього року на 32% перевищили минулорічний показник.

Примітно, що різке експортне зростання сталося майже відразу після того, як росіяни відмовилися від зернової угоди.

Так, експорт пшениці з РФ склав 6,5 млн тонн — це на 36,6% більше, ніж у серпні 2022 року. Експорт ячменю зріс на 7% — до 997 тисяч тонн, кукурудзи — майже в 1,9 раза — до 212 тисяч тонн.

За інформацією журналістів, загалом від початку 2023/2024 маркетингового року, що розпочався 1 липня, РФ експортувала 13,3 млн тонн основних видів зернових культур, що в 1,6 раза більше, ніж за перші два місяці минулого сезону. Зокрема, пшениці Росія відправила на експорт 11 млн тонн (у 1,5 раза більше), що також є максимальним показником за останні сім років.

Хто купує зерно в Росії

Найактивніше російську пшеницю в серпні купував Єгипет. Для країни відвантажили 910 тонн. Друге місце посів Алжир, при чому експорт РФ у цю країну зріс у сім разів — до 610 тисяч тонн. На третьому місці опинилася Туреччина з показником у 481 тисячу тонн.

До п'ятірки покупців російської пшениці також потрапили Кенія (поставки зросли в 12 разів — до 444 тисяч тонн) і Бангладеш, куди росіяни відвантажили 319 тисяч тонн. Зазначається, що в серпні 2022 року Росія в цю країну пшеницю взагалі не експортувала.

Зазначимо, відтоді як у Москві заявили, що Росія виходить із зернової угоди з 18 липня, російська армія знищила понад 200 тисяч тонн українського зерна. При цьому в Кремлі продовжують брехати про те, що атакують в Україні тільки військові об'єкти.

До слова, завдяки чорноморській зерновій ініціативі у 2022 році світ отримав майже 32 мільйони тонн українського продовольства. 3 серпня під час засідання Ради Безпеки ООН державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що країнам світу потрібно об'єднати зусилля для протидії російському шантажу голодом, який може початися на планеті.

Нагадаємо, в останній день серпня ЗМІ писали, що ЗС РФ грабують українські порти за допомогою тіньового флоту.