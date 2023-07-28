Росія знищує порти: чи ускладнять ракети ЗС РФ логістику ЗСУ на заході України

Захистити морські порти України могли б винищувачі F-16, але в найближчій перспективі союзники їх не відправлять. А тим часом, військові експерти попереджають: наступна ймовірна мета ЗС РФ — великі залізничні вузли на заході країни і мости через річки.

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Українське командування визнало брак систем протиракетної та протиповітряної оборони (ППО і ПРО) для протидії ударам армії Росії по портах на півдні. За два-три місяці обстрілів в Україні просто не залишиться портів, заявила прес-секретар Південного командування ЗСУ Наталія Гуменюк.

Удари по великому порту в Одесі та інших містах на півдні Москва активізувала після виходу з чорноморської ініціативи, якою експортували близько 33 мільйони тонн зерна на рік.

Гуменюк вважає, що захистити порти можуть американські винищувачі F-16, здатні вражати російські системи озброєння і кораблі-ракетоносії. Російська армія щоразу вдосконалює тактику і не зупиняє обстріли. Одночасно запускаються крилаті, гіперзвукові та протикорабельні ракети, вказала Гуменюк.

"Вони хочуть панувати в Чорному морі, мати монополію на експорт зерна. Україну хочуть прибрати з ринку як країну, здатну прогодувати світ", — додала вона.

Постачання озброєння не тільки залізничним сполученням

У разі знищення портів на півдні наступною метою можуть стати великі залізничні вузли на Заході України і мости через річки. ЗС РФ будуть і далі намагатися позбавити можливості привозити зброю для ЗСУ з інших країн.

Полковник запасу, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у спілкуванні з Фокусом акцентує увагу на кратному посиленні можливостей українських сил ППО і ПРО. Проблема в тому, що зайвих систем на Заході немає, а брати у виробників — вельми важка схема. Виробництво озброєння займає кілька місяців.

"Українська система залізниць сильно розгалужена. У Росії має бути не просто великий, а величезний ресурс ракет різних типів для масштабних атак. Генштаб ЗСУ знає про загрози мостам через Дніпро, тому вони під охороною", — зазначив військовий.

Селезньов сумнівається, чи знають ЗС РФ про інші варіанти постачання озброєнь, крім залізничного. Автомобільна мережа в Україні не менш розвинена, а ракети до Західної України в принципі погано долітають.

"Не пригадую випадків, щоб росіяни атакували автомобільні дороги. Спіймати колони з військовою технікою на дорозі — це шукати голку в копиці сіна. Якби армія РФ вільно залітала в повітряний простір України, тоді проблем було б більше", — додав експерт.

Крім цього, робота з планування та удосконалення логістичної системи ЗСУ триває постійно, зауважив військовий експерт Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій.

Відомості про технічне тилове забезпечення засекречені, але російська розвідка намагатиметься дізнатися їх, каже він.

"Наші контррозвідники теж не сплять. Порти — це мішені, але є і прикордонні території. Румунія, Молдова, Болгарія. Можна використовувати порти цих країн у разі критичної ситуації", — пояснив він Фокусу .

Нагадаємо, що Росії обіцяли "серйозну реакцію" в разі можливих атак на кораблі, залучених до "зернової оборудки" держав. Наразі в Чорному морі є судна з кожного куточка світу, зазначили в Держдепі США.

Російські військові, за даними британського представника в ООН Барбари Вудворд, замінували підходи до українських портів у Чорному морі.

Фокус також писав, що Одеський морський порт не захистять радянські системи ППО С-300 і ЗРК "Бук". Ракети для цього озброєння виробляє Росія.