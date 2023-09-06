Бізнес під прицілом: Кабмін погодився повернути податкові перевірки восени

Уряд дозволив відновити документальні (планові та позапланові) перевірки, які були заборонені до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.

Кабмін України 5 вересня 2023 року підтримав законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок". Це означає, що з 1 жовтня мораторій на податкові перевірки українських підприємців буде остаточно знято. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Податківцям дозволять проводити документальні (планові та позапланові) перевірки. Раніше вони були під забороною до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території нашої країни.

"Перевірки під час воєнного стану відбуватимуться, якщо з'являться безпечні умови для їх проведення", — ідеться в повідомленні Мельничука.

Нагадаємо, 30 липня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №8401 і повернув систему оподаткування на довоєнний рівень. Зміни запрацювали із серпня цього року. Цей документ — один із 19 структурних маяків, передбачених угодою розширеного фінансування з МВФ.

Зазначимо, що перевірки для бізнесу, заборонені під час воєнного стану, відновили частково — для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, пальне), грального бізнесу та фінансових послуг.

Головна бухгалтерка Юридичної компанії GLS Наталія Бута раніше пояснила Фокусу, що планові та позапланові перевірки з 1 серпня відбуватимуться з деякими обмеженнями. Поновлюється проведення документальних перевірок:

на звернення платника податків;

у частині позапланових перевірок СГД, щодо яких отримано інформацію, що свідчить про порушення ними податкового законодавства;

з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їхнього походження з України, та з питань оподаткування нерезидентів, які провадять свою діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва;

перевірки (планові та позапланові) осіб, які провадять діяльність у сфері виробництва та реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги;

у частині контролю за трансфертним ціноутворенням;

позапланові перевірки СГД, щодо яких отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та валютної виручки за експортними операціями;

документальні перевірки у разі припинення діяльності.

Закон №8401 також передбачає, що 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Раніше Фокус писав, що підприємці, які торгують товарами в інтернеті, не можуть бути платниками єдиного податку першої групи, оскільки платники першої групи можуть займатися роздрібною торгівлею виключно з торговельних місць на ринках. Але бізнесмен має право обрати як другу, так і третю групу єдиного податку.