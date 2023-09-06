Скаржитися ні до чого: суд ЄС відхилив позов російського мільярдера про зняття санкцій

Російський мільярдер Дмитро Пумпянський спробував у суді довести, що санкції проти нього було введено несправедливо, оскільки він не підтримує фінансово економіку РФ.

Суд Євросоюзу в Люксембурзі відхилив позов від мільярдера Дмитра Пумпянського і його дружини Галини. Як ідеться в рішенні суду, яке було оприлюднено 6 вересня, санкції щодо бізнесмена залишаються чинними, оскільки він бере участь у значущому для Росії нафтогазовому секторі економіки.

"Хоча Дмитро Пумпянський не брав безпосередньої участі у військовому наступі на Україну, він задіяний у секторах економіки, які є значним джерелом доходів для уряду Російської Федерації", — ідеться в заяві.

Крім того, як повідомляє агентство Bloomberg, суд також відхилив апеляцію наближеного до Володимира Путіна Геннадія Тимченка та його дружини. Також, за даними телеканалу Deutsche Welle, оскаржити санкції спробували мільярдер Михайло Гуцерієв і екс-керуючий директор "Яндекс" Тигран Худавердян, але безуспішно.

Хто такий Дмитро Пумпянський

Він народився в Улан-Уде, займався металургією і отримав звання "Почесного металурга РФ". У 1999 році його обрали головою ради директорів "Синарського трубного заводу", з 2005 Пумпянський був головою ради директорів "Трубної металургійної компанії" (ТМК). На початку 2022 року його статки оцінювали в один мільярд доларів.

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Після вторгнення ЗС РФ в Україну, проти Дмитра Пумпянського та його сина Олександра запровадили санкції ЄС і Велика Британія. Дмитро вийшов з числа бенефіціарів і ради директорів ТМК, в якій йому через TMK Steel Holding Limited належало 90,6% акцій. Також вони залишили свої посади в компанії та банку "Сінара".

Станом на зараз, як повідомляв журналіст Рікард Йозвяк, під санкціями ЄС перебувають близько 1 800 осіб та організацій. Перші обмеження з'явилися ще з моменту нападу Росії на Україну в 2014 році. Тепер деякі з російських бізнесменів намагаються через суди вийти з-під санкцій.

Так, наприклад, 18 серпня 2023 року стало відомо, що Високий суд у Лондоні відмовився підтримувати позов ділового партнера Романа Абрамовича Євгена Швидлера щодо скасування британських санкцій. А 12 липня агентство Reuters повідомило, що російський бізнесмен і колишній власник футбольного клубу "Челсі", Роман Абрамович, зареєстрував скаргу на санкції ЄС у Загальному суді Європейського Союзу.

Нагадаємо, 24 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії. Під обмеження Білого дому потрапили 11 фізичних і дві юридичні особи з РФ.