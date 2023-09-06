Панічний розпродаж: слідом за рублем у РФ обвалився ринок державних облігацій, — росЗМІ

За словами журналістів, індекс цін облігацій федеральної позики на Московській біржі падає третій місяць поспіль. Після того, як Захід запровадив проти РФ санкції, потік інвестицій обнулився, хоча раніше десятки мільярдів доларів у російських облігаціях тримали закордонні фонди.

Слідом за російським рублем обвалився і ринок державних облігацій РФ. Про це повідомляє видання Moscow Times.

За словами журналістів, Міністерство фінансів Росії позичає гроші для покриття дефіциту бюджету за допомогою державних облігацій. Однак ринок цих документів охопила хвиля панічних розпродажів. Так, індекс цін облігацій федеральної позики на Московській біржі падає третій місяць поспіль.

Видання пише, що в середу, 6 вересня, індекс цін уже опустився до позначки 122,34 пункту — мінімальної з квітня 2022-го року. Так, це найтриваліший період стійкого падіння з кінця 2014 року, який тривав 13 із 14 останніх тижнів.

Як розповів гендиректор ІК "Іволга Капітал" Андрій Хохрін розповів, що ринок держборгу в Росії "йде на паніку". Зараз позичати для бюджету Мінфіну РФ доводиться все дорожче.

"Якщо на початку 2021 року уряд РФ міг узяти в борг на 10 років під 6-7% річних, минулої осені — під 10% річних, то тепер ринкові ставки дісталися до 11,5%", — ідеться в повідомленні.

За словами, Росії дають у борг дедалі дорожче і дедалі неохочіше. Після того, як Захід ввів проти РФ санкції, потік інвестицій обнулився, хоча раніше десятки мільярдів доларів у російських облігаціях тримали закордонні фонди.

Нагадаємо, що 18 серпня російські ЗМІ повідомляли, що в Москві вирішили рятувати рубль за допомогою мільярдерів. Виведена за кордон валюта дуже потрібна Кремлю для того, щоб заспокоїти валютний ринок, де курс долара в серпні вперше з березня 2022 року переступив позначку 100 рублів. Зазначається, що тіньові запаси валюти, яка не заводилася в Росію, було виявлено в компаній, що займаються неенергетичним експортом. Цим займалися, в першу чергу, виробники добрив.