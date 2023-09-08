Міф про три тисячі євро: які вакансії та з якою оплатою пропонують українцям в Європі

Серед тих, хто ніколи не працював за кордоном, сформувалася хибна думка, що заробітчани гроші мало не лопатами загрібають. Однак українцям, які не знають місцевої мови, як правило, не пропонують роботу за фахом. А зарплата на низькокваліфікованих позиціях рідко в деяких країнах перевищує 2 тис. євро на місяць. До того ж, працювати доводиться по 10-12 годин на день.

Українцям, які не знають мови країни, в яку прибули, як правило, пропонують низькокваліфіковані посади на заводах чи фабриках. Про це пише Фокус у новій статті "Зарплатні ілюзії. Ким працюють за кордоном українські біженці та який мають дохід".

"Без знання мови країни перебування людина може працювати переважно на заводі чи фабриці, так би мовити "у станка", де стандартний набір дій, який не вимагає комунікації з іншими людьми. Сфера послуг, де оплата праці, як правило, є вищою, вимагає базових знань мови для спілкування в колективі, або з клієнтами компанії. Окремі сектори економіки, зокрема логістика чи ІТ-сектор, вимагають знання хоча б англійської мови для професійної комунікації", — пояснив доктор економічних наук, експерт з міграційної політики і розробки фінансово-банківських програм для мігрантів та діаспори Андрій Гайдуцький.

На заводах у Польщі зміна, як правило, триває 10 годин, працівник має лише один вихідний на тиждень Фото: Getty Images

Так, у Польщі можна влаштуватися прибиральниками, пакувальниками, вантажниками, операторами автоматизованих машин на зарплату до 2 тис. євро. Тамтешні роботодавці часто забезпечують житлом — кімнатами типу гуртожитку чи хостелу.

Часто робітники на польських заводах працюють по 10 годин за зміну і мають лише один вихідний на тиждень. При цьому оплачується лише одна перерва на день — усього 15 хвилин.

Які вакансії українцям пропонують в Польщі *

офіціант 887 — 1035 євро

виробник декоративних прикрас із хвойних рослин — 702 євро

пакувальник на складі одягу 702 — 868,5 євро

виробник деталей до телевізорів — 684 — 868,5 євро

збирач малини — 702 євро

різноробочий на будівництво — 1200 — 2000 євро

робітник на склад бананів — 143 євро

* Джерела: pracuj.pl, 4work.net.ua, ua.jooble.org

Часто роботодавці в Польщі пропонують житло або компенсують витрати на нього Фото: колаж Фокус

Оплата праці у Чехії на низькокваліфікованих вакансіях в середньому вища, ніж у Польщі. Вона становить 1025 — 1700 євро. Можна знайти і вищу. Так, за роботу пакувальника на склад ADIDAS у Празі обіцяють від 2976 євро. Серед вимог — "фізична витривалість для виконання робіт стоячи". Непроста робота і на інших заводах. Зміни часто тривають 12 год при 6-денному робочому тижні. Чеський роботодавець також пропонує працівнику житло по 100-130 крон на добу або ж компенсацію — 3000 крон (123 євро в місяць). Крім того, у вакансіях в Чехії частіше пропонують доплати за надгодини (+20%) та за нічні зміни (+50%), за роботу у другій половині дня, у свята та вихідні. Разом з тим, у Чехії робітників приваблюють безкоштовними обідами.

У Чехії зарплати вищі, ніж у Польщі. Роботодавці частіше пропонують надбавки за роботу в нічний час та святкові дні

Які вакансії пропонують у Чехії*

мийник ящиків на завод — 1200 євро

працівник на автозаводі — 1025 євро

швачка — 1395 євро

прибиральниця в готель — 1000 євро

робочий в м’ясокомбінат — 1417 євро

помічник повара — 1000 — 1200 євро

*Джерела: layboard.com, ua.jooble.org

Щоб власштуватися касиром у Німеччині, потрібно знати мову на ріні не нижче В1 Фото: УНІАН

У Німеччині на низькокваліфікованих посадах у середньому можна заробити 1500 — 2000 євро. Приміром, комплектувальник одягу отримує до 1750 євро/міс, працюючи 5-6 днів на тиждень по 8 годин. З цієї суми йому доведеться викласти 310 — 400 євро за житло від роботодавця. А щоб влаштуватися касиром у німецький супермаркет на зарплату 1200 євро/міс., потрібні знання німецької (рівень В1).

Які вакансії пропонують у Німеччині*

працівник на складі електротехніки — 1680 — 2640 євро

пакувальник на шоколадній фабриці — 1500 — 2640 євро

сортувальник на склад — 2400 — 3100 євро

прибиральниця в готель — 2000 євро

мийник посуду — 2000 євро

різноробочий на склад — 2000 — 2500 євро

водій — кур’єр — 2000 — 2500 євро

*Джерела: leobus.com.ua, ua.jooble.org

Нагадаємо, більшість українців змогли працевлаштуватися в Європі та покращити своє матеріальне становище. Найбільше працевлаштованих українців у Східній Європі (67%), найменше — у Західній Європі (35%).

Також Фокус писав, що кількість чоловіків серед біженців у ЄС між серпнем 2022-го і березнем 2023 року зросла на понад 200 тисяч. Зокрема, це пов’язано з їх вступом на навчання до закордонного університету; виїздом чоловіків певних спеціальностей (наприклад, моряків, пілотів), яким пізніше дозволили виїзд за кордон; незаконним перетином кордону.