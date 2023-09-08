Щоб було справедливо: деяким українцям в окупації скасують соцвиплати

У Кабміні України вирішили влаштувати ревізію виплат українців, які живуть на окупованих територіях. Імовірно, що частина громадян залишиться без державної підтримки.

В Україні відбудеться ревізія щодо доцільності продовження певних соціальних виплат. Грошових допомог можуть позбутися громадяни, які зараз проживають на тимчасово окупованих РФ територіях. Про це ввечері 7 вересня повідомила віцепрем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

"Є платежі, які потребують ревізії з точки зору соціальної справедливості та політичної доцільності. Тобто треба ще раз подивитися, наскільки виправдано продовжувати виплати", — йдеться в її повідомленні.

За її словами, держава продовжує фінансово підтримувати деяких вчителів, лікарів і працівників держпідприємств, а також переселенців на територіях, що зараз контролюються окупантами.

Також виплачуються субсидії та пільги українцям на тимчасово окупованих територіях, хоча там майже всі комунальні підприємства практично призупинили роботу через бойові дії.

"Поки що ми не говоримо про скасування виплат. Ми говоримо про ревізію та оцінку доцільності з точки зору поточної реальності. За результатами ревізії деякі виплати можуть бути припинені або призупинені", — наголосила Ірина Верещук.

Міністр зазначила, що найближчим часом міністерства та відомства проведуть відповідну ревізію та нададуть робочі пропозиції.

Тим часом у Міністерстві соціальної політики України заявили, що у деяких громадян виникають проблеми з оформленням пенсійних виплат. Так, за словами заступника голови Мінсоцполітики Дар'ї Марчак, труднощі виникають в українців, які жили в РФ або на окупованій території Криму, і згодом переїхали на контрольовану Україною територію.

Вони не можуть оформити пенсію, оскільки згідно з українським законодавством для отримання виплат необхідно отримати підтвердження від органів Пенсійного фонду РФ про те, що ця країна не виплачує пенсії таким громадянам.

Але під час повномасштабної війни Україна і РФ припинили обмін інформацією між країнами.

Нагадаємо, нещодавно в Пенсійному фонді пояснили, як українцям отримувати вищі пенсійні виплати в майбутньому. Для цього громадянам доведеться відкласти вихід на пенсію.

Також Фокус розповідав, що українські пенсіонери можуть отримати доплати від ООН. Гроші призначені для вразливих категорій громадян серед ВПО, які постраждали від військових дій, і тих, хто повернувся на своє постійне місце проживання в Україні.