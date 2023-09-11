Хто заробляє, а хто — виживає: у кого в Україні найвищі та найменші зарплати

Середня зарплата в різних областях України може суттєво відрізнятися. Більше грошей отримують кияни, а найменше — жителі Сумської області.

Повномасштабна війна проти Росії продовжує суттєво впливати на зарплати українців, але ринок праці хоч і нерівномірно, але продовжує розвиватися навіть в умовах воєнного часу. Як свідчать дані кадрового порталу Work.ua, на початку вересня 2023 року в Україні найбільші зарплати пропонують жителям столиці.

Так, у Києві в середньому роботодавці готові платити 20 тисяч гривень. Примітно, що серед різних професій помітна суттєва різниця в доходах. Наприклад, фахівцям, які розміщують рекламну продукцію на інформаційних майданчиках пропонують у середньому від 70 тисяч гривень. Водночас, керівникам гуртків пропонують близько 6,7 тисячі гривень. Тобто різниця між зарплатами цих двох фахівців практично в 10 разів.

На другому місці після Києва за розмірами зарплат розташувався Львів — 18 тисяч гривень. Найбільше тут заробляють топменеджери — у середньому 60 тисяч гривень. А найменші зарплати у педагогів-організаторів і просто організаторів — 9,9 тисячі гривень.

Далі йдуть міста, де в середньому пропонують 17,5 тисячі гривень. Наприклад:

у Дніпрі - 55 тисяч гривень тут готові платити топ-менеджерам і військовослужбовцям Найменше — прибиральницям, 9 тисяч гривень, а також санітаркам — 9,3 тисячі гривень і посудомийницям — 9,5 тисячі гривень.

- 55 тисяч гривень тут готові платити топ-менеджерам і військовослужбовцям Найменше — прибиральницям, 9 тисяч гривень, а також санітаркам — 9,3 тисячі гривень і посудомийницям — 9,5 тисячі гривень. в Одесі — найбільше пропонують фінансовим директорам — у середньому 50 тисяч гривень. Найменше інших — санітаркам, 7 тисяч гривень.

найбільше пропонують фінансовим директорам — у середньому 50 тисяч гривень. Найменше інших — санітаркам, 7 тисяч гривень. в Ужгороді — технологам готові запропонувати в середньому 35 тисяч гривень. Найменші зарплати пропонують прибиральницям — 11,3 тисячі гривень і кредитним експертам — 11,5 тисячі гривень.

Скільки платять українцям у різних містах Фото: work.ua

Найнижчі зарплати зафіксовано в Сумах — у середньому 12,8 тисячі гривень. Найбільше тут готові платити військовослужбовцям — військовослужбовцям, у середньому 72,5 тисячі гривень. А найменші зарплати пропонують прибиральникам — 7 тисяч гривень.

Майже такі самі зарплати в Кривому Розі — у середньому 14 тисяч гривень. Оплата праці в місті така:

у військовослужбовців — у середньому 72,5 тисячі гривень;

у прибиральниць — 6,9 тисячі гривень.

Зазначимо, у Макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку за вересень 2023 року зазначено, що підвищення зарплат в Україні є несистемним і часто не перекриває інфляцію.

Також Фокус писав, що Кабмін вирішив підвищити зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету.