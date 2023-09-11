Частина українських пенсіонерів може отримати доплати: від чого залежить розмір пенсії

Певній категорії громадян належить надбавка у розмірі чверті прожиткового мінімуму. Водночас їхня пенсія з усіма доплатами не може бути нижчою за 4,3 тисячі гривень.

Певній категорії українців належить доплата до пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму. Про кого йдеться та яка це сума, розібралися у виданні "На пенсії".

Редакція отримала лист від читача Миколи Євсюкова, який був учасником бойових дій у Чехословаччині. Він запитав, яким має бути розмір пенсії, якщо його трудовий стаж складає 40 років і 9 місяців, а у посвідченні є відмітка про військову службу. У матеріалі припустили, що основний розмір виплат чоловікові розрахують за загальними нормами відповідного закону.

"Розмір такої пенсії залежить не лише від кількості стажу, а й від розміру заробітної плати. Другого параметра ми не знаємо, тому немає можливості навести точний розрахунок пенсії", — пояснили журналісти.

Однак у ЗМІ підкреслили, що учасники бойових дій отримують доплату до пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму. Ця сума встановлена для осіб, які втратили працездатність, незалежно від виду пенсії.

"На сьогодні розмір зазначеного прожиткового мінімуму становить 2093 гривні, отже розмір зазначеної надбавки — 523,25 гривні", — зазначили у виданні.

Окрім того, загальний розмір пенсії учасника бойових дій не може бути нижчим за 210% зазначеного прожиткового мінімуму. Тобто українець з таким статусом має отримувати понад 4395,30 гривні.

Нагадаємо, 7 вересня у Пенсійному фонді України пояснили, яку пенсію можуть отримувати військовослужбовці з інвалідністю. Виплати призначаються, якщо інвалідність настала у період служби, впродовж трьох місяців після звільнення або внаслідок набутих під час служби захворювань.

Також у ПФУ розповіли, чи зараховується до страхового стажу догляд за чоловіком з I групою інвалідності. З’ясувалось, що для цього громадянка має відповідати трьом умовам.