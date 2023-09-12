Хабарники під прицілом: як українцям правильно повідомляти про корупцію і заробляти

Національне агентство із запобігання корупції створило Єдиний портал повідомлень викривачів корупції. Повідомляти про хабарництво можна без обмежень, але ось для того, щоб стати викривачем і претендувати на винагороду, українцям потрібно відповідати деяким критеріям.

Боротьба з хабарництвом в Україні вийшла на новий рівень, оскільки запрацював Єдиний портал викривачів корупції. Відтепер майже кожен громадянин може самостійно й анонімно повідомляти про неправомірні дії та навіть отримати за це грошову винагороду. Як саме працює портал і що потрібно, щоб отримати статус викривача, розповіла в ефірі телемарафону голова відділу розвитку Інституту викриття Анастасія Ренкас.

За її словами, повідомити про факт корупції через Єдиний портал викривачів може кожен українець. Але щоб отримати статус викривача, потрібно відповідати деяким критеріям.

"Викривач — це не просто заява про вчинення корупційного чи іншого порушення закону. Це безпосередньо особа, яка згідно зі своєю професійною, трудовою діяльністю або участі в процедурах таких, як закупівля або проходження конкурсу, безпосередньо стикається з організацією, в якій скоєно правопорушення", — пояснила вона.

Щоб отримати статус викривача, як розповіла Ренкас, українцям потрібно відповідати трьом вимогам.

"Перше: фізична особа не повинна сумніватися в достовірності своєї інформації. Друге: перебувати в трудових, професійних чи інших відносинах. Наприклад, брати участь в обов'язкових процедурах, передбачених законодавством. Третє: повідомлення про корупцію має бути з фактичними даними, які можуть перевірити. Тоді громадянин зможе бути викривачем", — наголосила Анастасія Ренкас.

Вона зазначила також, що повідомляти про корупцію можна необмежену кількість разів. Але викривачем вважається та людина, яка працює в організації, де присутня корупція.

"Просто повідомити про це можна на порталі, але тоді ви не будете проходити як заявник і статусу викривача у вас не буде. Оскільки інформатор — це людина в середині організації, яка повідомляє про корупцію в цій організації", — сказала голова відділу розвитку Інституту викриття.

Вона додала, що набути статусу "викривача" та отримати відповідний захист держави, може особа, "яка в організації і є інформатором" або "з діяльністю якої пов'язана ця інформація".

Нагадаємо, про запуск Єдиного порталу викривачів корупції повідомив наприкінці серпня голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков. На цій платформі громадяни зможуть анонімно надсилати повідомлення працівниками організацій про корупцію в їхніх компаніях, які потім розглядатимуть її керівники, або уповноважені із запобігання корупції, а також НАБУ, ДБР, НАЗК, Національна поліція.

Якщо завдяки повідомленню викривача корупції суд визнає когось винним і вирішить стягнути гроші, викривач зможе розраховувати на 10% від цієї суми.

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