Світло восени: українцям пояснили, коли і чому можуть виникнути проблеми

Наразі в енергосистемі не спостерігається дефіциту електроенергії, але з огляду на те, що ризик масованих обстрілів енергетичних об'єктів залишається високим, перебої зі світлом все ж можливі.

Похолодання в перші дні вересня дало змогу стабілізувати ситуацію в українській енергосистемі. "Укренерго" вже не вдається до аварійної допомоги з Європи, як було в серпні через аномально спекотну погоду. Про це сказав глава компанії Володимир Кудрицький.

За його словами, енергосистема буде стабільно працювати і в жовтні.

"Електроенергії зараз вистачає в системі. Звичайно, якщо в ці вересні-жовтні не буде масованих обстрілів", — сказав він.

При цьому, як зазначають у компанії, ризик масованих обстрілів енергетичних об'єктів залишається високим. Така інформація зокрема є в ГУР Міноборони.

"На жаль, у нас є негативний досвід минулої зими, але це дозволяє нам підготуватися до можливих російських атак. Ми всі — і ППО, і енергетики, і українці — знаємо на що здатен ворог", — наголосив Володимир Кудрицький.

Він також додав, українці першими у світі мають винайти конструкції, що захищають електричне обладнання від ракет і дронів.

"Досвід наших фахівців із захисту зараз дуже цікавить наших колег у Європі та США", — зазначив Кудрицький.

Що буде зі світлом восени та взимку

У Міністерстві енергетики 12 вересня спростували інформацію деяких ЗМІ про те, що з 1 жовтня в Україні введуть відключення світла за графіками.

"В Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об'єктах енергетики. Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів", — зазначили у відомстві.

У пресслужбі пояснили, що відключення, можливо, й будуть, але тільки якщо під час обстрілів ЗС РФ пошкодять енергетичну інфраструктуру.

Тим часом директорка Центру дослідження енергетики Олександра Харченко вважає, що зима 2023-2023 буде дуже складною, оскільки знищене обладнання не можна відновити за рік.

Також Фокус пояснював, чи зможуть українці користуватися мобільним зв'язком та інтернетом у період блекаутів.