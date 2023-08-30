Проблема не тільки у спеці: в "Укренерго" пояснили появу дефіциту в енергосистемі

Як пояснив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, робота української енергосистеми підтримується завдяки аварійній допомозі з інших країн.

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Українська енергосистема відчуває серйозні проблеми не тільки через сильну спеку, але ще й через те, що споживачі активно використовують кондиціонери. На тлі цього різко зростає споживання електрики і дефіцит в енергосистемі, розповів в ефірі телемарафону 29 серпня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, в останні два тижні серпня в Україні виникли складнощі з покриттям споживання електроенергії, тому енергетикам довелося просити про допомогу сусідні країни.

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"Досить важко, тому що за таких високих температур сильно зростає споживання: люди вмикають кондиціонери і відповідно споживають набагато більше електроенергії", — розповів він.

Він зазначив, що головна проблема в енергосистемі зараз — це дефіцит генерації. Так, багато електростанцій, зокрема й теплові, було пошкоджено під час обстрілів минулої зими, вони досі відновлюються. На планових ремонтах зараз все ще перебувають багато енергоблоків атомних електростанцій.

"На тлі такої спеки зазвичай складно покривати споживання особливо ввечері, коли всі повертаються додому, вмикають електроприлади", — сказав Кудрицький.

У прес-службі "Укренерго" вже пояснювали, що знизити споживання електроенергії можливо, якщо:

обмежити використання кондиціонерів;

під час охолодження приміщення виставляти температуру не нижче 23 градусів;

потужні пристрої, такі як пральна машина, бойлер, використовувати в нічний час, або використовувати їх почергово, щоб розподілити навантаження;

зменшити користування електрочайниками (важливо набирати води в чайник стільки, скільки це потрібно для приготування чаю в цей момент) і праскою.

Цими приладами не варто користуватися в період з 16:00 до 23:00.

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Раніше, 25 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що національна компанія "Укренерго" виконала приблизно 60% запланованих робіт із відновлення пошкоджених енергомереж.

Нагадаємо також, що 19 серпня Володимир Кудрицький зазначав, що українські енергетики безперервно готуються до опалювального сезону, тож до зими українська енергосистема буде "максимально готова".