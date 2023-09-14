Ембарго або членство в Євросоюзі: у Польщі придумали, як Україні вирішити зернову кризу

Міністр сільського господарства Польщі запевняє, що зараз з України експортується стільки ж зерна, скільки до початку повномасштабного російського вторгнення. Але майже все продовольство залишається в Європі, його не вивозять до країн, які його потребують.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус запропонував запровадити безстрокову заборону на імпорт українського зерна до країн Євросоюзу і прив'язати цю умову до вступу України до ЄС. Про це написало 13 вересня польське агентство PAP.

За його словами, Єврокомісія незабаром має оголосити про своє рішення продовжити зернове ембарго щонайменше до кінця 2023 року. Але, на думку польського міністра, обмеження мають діяти принаймні до узгодження всіх питань сільського господарства між Євросоюзом і Україною. Зокрема в контексті наміру України вступити до ЄС.

"У нинішніх умовах Україна не може приєднатися до Європейського Союзу, оскільки це зашкодить польському сільському господарству", — сказав Телус.

Польський міністр сказав, що українське зерно не повинно затримуватися в Європі, тому потрібно розробити механізм, який дасть змогу якнайшвидше відправляти продовольство за межі ЄС.

"Дуже важливо, щоб зерно йшло туди, де воно потрібне і важливе для продовольчої безпеки країн, які потребують цього зерна", — сказав міністр сільського господарства Польщі.

За його даними, зараз з України експортується стільки ж зерна, скільки до початку повномасштабного російського вторгнення. Як стверджує Роберт Телус, воно осідає в Європі, його не вивозять в Азію чи Африку.

Заборона на імпорт українського зерна

Обмеження на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини діють з травня 2023 року. Спочатку заборона діяла до 5 червня, але потім її продовжили до 15 вересня. Водночас транзит таких вантажів для експорту в інші країни не заборонений.

12 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща не відкриє кордон для ввезення українського зерна. Він пояснив, що обмежувальні заходи щодо зерна з України захищають польських фермерів.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що у відповідь на такі дії польської сторони, Україна звернеться до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі.

Польські ЗМІ 6 вересня також повідомили, що українських депутатів попередили про тимчасову заборону на виїзд до Польщі на тлі ембарго на імпорт зерна українського зерна.