Ціни не стоять на місці: скільки коштує орендувати житло в різних регіонах України

Ціни на оренду житла поступово повертаються на довоєнний рівень. Так, наприклад у серпні найдорожче було винаймати житло одразу в трьох регіонах країни. Лідер за дорожнечею житла — Закарпатська область.

Останнім часом на ринку нерухомості в Україні спостерігається зростання попиту на орендоване житло. Відповідно зростають і ціни. Як свідчать дані Держстату, середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири в серпні 2023 року склала 6 420 гривень — це на 12,7%, ніж було на початку року.

Скільки коштує орендувати квартиру

У лідерах за вартістю оренди, як і раніше, — Закарпатська область. Тут орендувати житло можна до 12 788 гривень.

Львівська область перебуває на другому місці. Вартість оренди тут з початку року зросла на 9,9% — до 12 067 гривень.

Водночас у Києві оренда житла подорожчала на 9,2% — до 8 338 гривень. Столиця посідає третє місце за вартістю.

Вартість оренди найвища в західних і деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни в прифронтових областях:

Херсонській — 2 960 гривень;

Сумській — 3 008 гривень;

Запорізькій — 3 315 гривень.

Скільки коштує орендувати житло в Україні Фото: Держстат

Зазначимо, що в середині червня 2023 року орендувати однокімнатну квартиру, наприклад в Ужгороді коштувало близько 15,5 тисячі гривень. Водночас у Києві вартість оренди коливалася в районі 10 тисяч. Водночас фахівці фіксували різке подорожчання орендованого житла. Так, у деяких областях вартість оренди підскочила на 75%.

Що було з будівництвом житла під час війни

У 2022 році забудовники продовжували будівництво, незважаючи на бойові дії. Так, за інформацією Держстату, торік в Україні було задекларовано будівництво 98,4 тис. квартир.

Найбільші плани у забудовників були на столичний регіон, у якому було заявлено будівництво житла на 28,8 тис. квартир . Водночас на неокупованій частині Донецької та Луганської областей до початку активних бойових дій стартувало будівництво 21 і 4 квартири.

До того ж на ринку нерухомості минулого року був дисбаланс. Як заявила наприкінці грудня директорка Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", за перші три квартали минулого року було укладено трохи більше ніж чверть від кількості угод за аналогічний період 2021 року.

Нагадаємо, що біля Івано-Франківська хочуть побудувати 12 будинків із квартирами для переселенців. Будівництво фінансуватиме Євросоюз, блок виділив для цього 10 мільйонів євро.

Також Фокус розповідав, які нові правила щодо ОСББ запрацюють в Україні. Так, нововведення мають спростити ухвалення рішень для впровадження енергоефективних програм у будинках.