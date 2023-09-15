Розділи
Матеріали
Економіка

Пенсії в Україні: хто в 2023 році може вийти на відпочинок у 60 років та як оформити виплати

Олена Бурдейна
Фото: УНІАН | Як українці можуть оформити пенсію за віком

Дата отримання першої пенсії за віком залежить від того, коли саме громадянин почав її оформлювати. Щоб прискорити цей процес, можна особисто не відвідувати Пенсійний фонд, а оформити заяву в електронному вигляді.

У Пенсійному фонді розробили докладну інструкцію, яка пояснює громадянам порядок дій для оформлення пенсії за віком. При цьому вказується, що процедуру можна пройти у будь-якому територіальному підрозділі, подавши заяву у друкованому або електронному вигляді. Про деталі оформлення пенсії та отримання виплат ідеться у дописі в Telegram-каналі Головного управління Пенсійного фонду у Донецькій області.

У дописі вказано, що у 2023 році на пенсію за віком мають право вийти особи, яким виповнилось 60 років і які мають 30 років страхового стажу. Зазначимо, страховий стаж — це час, протягом якого громадянин щомісяця сплачував страхові внески, беручи участь у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні.

Дата першої виплати пенсії залежить від того, коли саме людина звернулась до відділення Пенсійного фонду:

  • якщо звернення відбулось протягом трьох місяців після 60 дня народження, то пенсію призначать вже з наступного дня після річниці;
  • якщо пізніше, то пенсія призначиться з наступного дня.

Також наголошується — наразі працює екстериторіальний принцип прийняття заяв. Тобто громадянин може мати місце реєстрації у іншій області, а подати заяву у тій, де зараз мешкає.

Пенсія 2023 за віком: які документи потрібні

Щоб оформити пенсію за віком, у Пенсійний фонд потрібно подати наступний набір документів:

  • паспорт для ідентифікації особи;
  • ідентифікаційний код (тобто реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання на денній формі тощо);
  • реквізити банківської картки (якщо громадянин планує отримувати пенсію на картку);
  • фотографія для пенсійного посвідчення;
  • якщо жінка змінила прізвище, то додати свідоцтво про шлюб;
  • довідка про розмір заробітної плати протягом останніх 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням).
Пенсія за віком: як подати заяву
Фото: Пенсійний фонд

Пенсія за віком: подання заяви

Заява на оформлення пенсії може подаватись у двох формах на вибір людини — або особисто у відділенні Пенсійного фонду, або у електронній формі через вебпортал фонду.

Відомство підготувало спеціальну інструкцію, у якій детально описано кроки для подання електронної заяви.

Нагадуємо, в Україні мінімальна та максимальна пенсія за віком відрізняється у 10 разів, свідчить інфографіка, опублікована Фокусом. Також є певний відсоток людей, які отримують не пенсію, а соціальні виплати: це стається тоді, коли людина не має страхового стажу. Між тим у 2024 році планується черговий перерахунок пенсії: прогнозують збільшення мінімальних виплат.