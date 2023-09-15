Опалювальний сезон 2023-2024: кому не потрібно звертатися для перерахунку субсидії

Деяким громадянам можуть призначити субсидію лише за новим зверненням. При розрахунку її розміру враховуватимуться доходи громадян за І і ІІ квартали 2023 року.

У жовтні відбудеться автоматичний перерахунок житлової субсидії на цьогорічний опалювальний період без особистого звернення громадян. Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду України.

Зазначили, що автоматичний перерахунок стосуватиметься тих домогосподарств, яким було призначено субсидію на неопалювальний період цього року, та тих, яким субсидія була призначена в розмірі 0,00 гривень на неопалювальний сезон.

Органи ПФУ здійснять розрахунок субсидії на опалювальний сезон після отримання інформації:

від Державної податкової служби про доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб, а саме платників податків, групи платників єдиного податку, до якої входить фізична особа — підприємець, яка обрала спрощену систему оподаткування;

від ПФУ про доходи осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

від постачальників житлово-комунальних послуг про відсутність заборгованості за комунальні послуги.

Крім цього, доходи громадян за І і ІІ квартали 2023 року враховуватимуться при розрахунку субсидії з початку опалювального сезону 2023/2024. Зокрема, доходи у вигляді пенсійних виплат враховуватимуться в розмірі серпневої пенсії.

Додали, що деяким українцям субсидію на новий опалювальний сезон можуть призначити лише за новим зверненням. Це стосується тих, хто влітку подав заяву на припинення субсидії та користувався пільгою на оплату ЖКП, проте перед опалювальним сезоном вирішив отримати житлову субсидію, та тих, у кого відбулися зміни в складі зареєстрованих осіб.

Раніше в новинах компаній Укрнет повідомлялося, що в Києві громадяни можуть скористатися онлайн-доставкою ліків.

Нагадаємо, в серпні в Міністерстві соціальної політики заявили, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати житлову субсидію на опалювальний сезон 2023-2024.

4 вересня заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак повідомила, що під час нового опалювального сезону українцям не варто чекати на нові обмеження щодо отримання субсидій. З її слів, у відомстві підраховують, яку суму на виплату допомоги потрібно закласти в бюджет на наступний рік.