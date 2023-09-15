До кінця року — ще більше: як і чому зростатимуть зарплати українців

Ринок праці продовжує відновлюватися в умовах воєнного часу. Кількість вакансій зростає, зарплата більшості українців теж підвищується. Фокус дізнався, чого очікувати українцям у 2024 році.

Ринок праці в Україні під час війни суттєво трансформувався, а зміни тривають і досі. Утім, до кінця цього року на ринку праці збережеться тренд до збільшення вакансій. Ба більше — зарплати українців теж зростатимуть, пише Фокус у своєму матеріалі"Доходи більші, витрати теж. Як заробляють українці та чи зростатимуть зарплати"

Як пояснив директор консалтингової компанії "Михайлов і партнери" Віталій Михайлов, у майбутньому ринку праці доведеться вирішувати кілька серйозних проблем. Наприклад — це перекваліфікація людей, які залишилися без роботи, оскільки їхніх компаній більше не існує. Цим фахівцям доведеться освоювати нові професії і спробувати не розгубитися в нових умовах.

Також роботодавцям доведеться вирішувати питання адаптації людей, які повернулися з фронту з контузіями та інвалідністю. Багато хто з них фізично не зможе працювати на старому робочому місці, але ці люди не повинні себе почувати "зайвими". І ще одна проблема — це гострий дефіцит молодих фахівців, як наслідок того, що з України виїхали діти та підлітки.

"Що довше діти живуть і навчаються в інших країнах, то глибше вони інтегруються і то нижча ймовірність їхнього повернення. Вони опановують нову мову і, найімовірніше, підуть навчатися в місцеві училища та виші, а потім вийдуть на місцевий ринок праці. Якщо в Україні не придумають якусь "суперпрограму" з повернення мільйонів українців назад, це стане для нашої економіки справжньою катастрофою", — резюмував Віталій Михайлов.

Експерти впевнені: дефіцит на ринку праці посилиться, тому що частина мігрантів не повернуться в Україну з-за кордону

До слова, нещодавно Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), провела опитування, згідно з яким з'ясувалося, що у 2024 році переважна більшість українських компаній (87%) хоче підвищити зарплату плату своїм співробітникам.

З них майже половина (46%) планує підвищення до 10%, а 41% — від 10% до 20%. І тільки кожна сота компанія збирається скоротити зарплату, а 12% не хочуть ні знижувати, ні підвищувати виплати.

Нагадаємо, що за даними Соціологічного моніторингу "Українське суспільство", який провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Інституту соціології НАН України, українцям для нормального життя вистачає заробітку в 12 750 гривень щомісяця на одну людину. Водночас у 2021 і 2022 роках громадяни вважали, що для стабільності достатньо заробляти 10 тисяч гривень.

Також нагадаємо, що Кабінет міністрів 15 вересня 2023 року затвердив проєкт держбюджету на наступний рік. Очікується, що прожитковий мінімум у перший день року підвищать до 2 920 гривень, а мінімальну зарплату — до 7 100 гривень.