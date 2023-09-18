Скільки коштуватиме цукор: чого чекати споживачам після збору врожаю

З 1 вересня в Україні розпочався сезон переробки цукрових буряків нового врожаю. Експерти розповіли, чи вистачить цукру українцям і чи підвищуватимуться споживчі ціни.

За словами голови правління Національної асоціації виробників "Укрцукор" Назара Михайловина, у Вінницькій та Черкаській областях два заводи вже почали виробництво цукру. Загалом буде задіяно 30 підприємств. Для порівняння, торік виробництвом цукру займалися тільки 23 заводи. Про це він розповів в інтерв'ю інформаційному агентству Interfax.

За даними асоціації "Укрцукор", усі цукропереробні заводи в Україні розташовані в центральних і західних областях. Але жодне підприємство області не перебуває в окупації або зоні активних бойових дій.

Прогнози щодо обсягу виробництва цукру

У поточному сільськогосподарському сезоні посівні площі під цукровими буряками збільшилися на 36% і склали 250 тисяч гектарів. Ці цифри перевищують навіть показники 2021 року.

Прогнозується, що українські аграрії зберуть приблизно 13 мільйонів тонн урожаю, тобто на третину більше ніж торік. Очікуваний обсяг виробництва цукру становитиме приблизно 1,7-1,8 мільйона тонн.

Що вплине на ринок цукру цього року

Цукрова індустрія, як і інші галузі, зазнає наслідків черези війну в Україні. Ключовий фактор — зменшення внутрішнього ринку та велика кількість біженців, які залишили країну.

На виробництво також впливає енергетична криза через російські атаки на об'єкти інфраструктури та скорочення попиту з боку харчової промисловості через припинення роботи підприємств на окупованих територіях. У цих умовах можна сміливо прогнозувати, що українці не відчуватимуть нестачі цукру в магазинах.

Така ситуація також створює потенціал для експорту. З 15 вересня українські експортери цукру отримали квоту на вивезення з України 20 тисяч тонн продукції. Про рішення уряду скасувати заборону на експорт цукру повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У Європі вже відреагували на скасування заборони на експорт з України. Французький виробник цукру Saint Louis Sucre попросив фермерів не збільшувати виробництво цукрових буряків наступного року, щоб уникнути падіння цін через високу пропозицію на ринку.

Чи підвищаться роздрібні ціни на цукор в Україні

Середня ціна в магазинах за кілограм цукру коливається в межах 32 гривень. Це майже на рівні собівартості виробництва. Інфляція в Україні та зростання цін на засоби виробництва і сировину стимулюватиме і зростання роздрібних цін.

Низький попит на цукор утримуватиме виробників від надмірного підвищення цін. За прогнозом виробників, цукор може подорожчати щонайменше на 20%, тобто цінник зросте приблизно на 7 гривень.

Нагадаємо, що в Україні дешевшають популярні овочі.

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