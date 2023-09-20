Індексація пенсій: українцям пояснили, чи очікувати підвищення виплат у 2024 році

У Мінсоцполітики пояснили, що підвищення пенсійних виплат у 2024 році залежатиме від рівня інфляції.

До проєкту державного бюджету України на 2024 рік Міністерство соціальної політики внесло пропозицію збільшити доходи Пенсійного фонду на 100 мільярдів гривень. Усе для того, щоб наступного року збільшити пенсійні виплати громадянам. Про це розповіла виданню Телеграф глава відомства Оксана Жолнович.

За її словами, розмір середньої пенсії 2024 року зросте після індексації, яка розпочнеться орієнтовно в березні. Підвищення виплат залежить від рівня інфляції.

"Ми хочемо осучаснити й оновити наші пенсії виходячи з рівня інфляції", — наголосила міністр.

Вона також розповіла, що уряд наступного року впровадить новий підхід до нарахування пенсій, оскільки чинна система пенсійних виплат має недоліки в розрахунках.

"Наприклад, люди, які виходили на пенсію у 2000-х роках і отримували ринкову заробітну плату, і такі самі люди, які вийшли на пенсію у 2014 році, мають абсолютно різну пенсію і є величезний розрив. Тому зараз ми хочемо переглянути ці підходи, щоб забезпечити справедливість", — наголосила Оксана Жолнович.

Як зміниться мінімальна пенсія

У держбюджеті України на наступний рік передбачено індексацію мінімальної пенсії. Так, розмір мінімальних виплат протягом найближчих трьох років збільшиться:

у 2024-му — з 2093 до 2361 гривень;

у 2025-му — до 2573 гривень;

у 2026-му — до 2774 гривень.

Зазначимо, що 2023 року в межах індексації пенсійні виплати підвищили деяким категоріям громадян. Розміри збільшення пенсії становили не менше ніж 100 і не більше ніж 1500 гривень.

Також Фокус уже писав, що протягом найближчих трьох років валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте на 5-7,5%. Незважаючи на інфляцію в Україні прогнозується, що виплати громадянам збільшуватимуться і вже 2026 року середня зарплата становитиме майже 30 тисяч гривень.

Ще нещодавно стало відомо, що більшість українських роботодавців готові підвищувати зарплати своїм співробітникам у 2024 році.