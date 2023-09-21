Вилучення податків військових: Рада зробила перший крок

Урядова ініціатива про перенаправлення "військового" ПДФО з місцевих у держбюджет пройшла перше читання. Ці кошти Кабмін планує використати на потреби оборони. Фокус розбирався, що саме пропонує проєкт закону.

Парламент 20 вересня підтримав за основу урядовий законопроєкт про вилучення ПДФО з виплат військовим на користь державного бюджету. Ці кошти уряд уже заклав у проєкт головного кошторису країни на наступний рік. Про це пише Фокус у новій статті "Буде менше грошей на асфальт? Навіщо податки військових забирають в місцевих громад".

Голоси в підтримку законопроєкту №10037 віддали 236 народні депутати. Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, його мета — "забезпечення підтримки обороноздатності держави, створення умов для розвитку оборонно-промислового комплексу України".

Ідея вилучити кошти з "військового" ПДФО виникла після того, як громади почали оголошувати тендери на закупівлю барабанів в укриття Фото: З відкритих джерел

Основна ідея документа — зарахувати надходження від оподаткування доходів військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу до спеціального фонду державного бюджету на період з 1 жовтня 2023-го по 31 грудня 2024 року. Разом з тим, уряд пропонує направити з наступного року до загального фонду державного бюджету надходження, які є джерелами формування державного дорожнього фонду. Надходження від військового ПДФО пропонують розподілити порівну:

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на закупівлю спеціальної техніки та обладнання;

Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

Крім того, ініціатива пропонує спрямувати у період дії воєнного стану залишок бюджетних коштів та коштів спецфонду місцевих бюджетів на такі потреби:

оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування та погашення місцевого боргу;

соціальне забезпечення;

заходи та роботи територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, підтримку сил безпеки та оборони;

проєктування, будівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), споруд подвійного призначення та облаштування приміщень, які плануються до використання для укриття населення;

будівництво фортифікаційних споруд.

Менше овочерізок: чому уряд хоче забрати кошти в громад

"Це загальнодержавний податок, частина якого закріплена для фінансування делегованих (квазідержавних) повноважень. І держава має право розпоряджатися цим податком", — каже директор ГО "Інститут розвитку територій" Юрій Ганущак.

Останнім часом місцева влада виділяє значні суми на ремонт стадіонів, в той час, коли державі бракує коштів на оборону Фото: Вiкiпедiя

Ідея вилучення "військового" ПДФО назріла після новин про закупівлю овочерізок та барабанів місцевими органами влади. "Причиною подачі цього законопроєкту є те, що останнім часом місцева влада виділяє чималі кошти на ремонт доріг, благоустрій та інші другорядні заходи, які під час війни могли б зачекати, — переконаний кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський. — За допомогою цих коштів вона займається політичним піаром, а не реальним вирішення проблем громад. Зробивши ремонт доріг чи встановивши нові лавки в парках, вона намагається показати свої досягнення виборцям, розраховуючи на їх голоси на майбутніх виборах".

На його думку, дії уряду щодо передачі ПДФО військових на потреби країни та встановлення контролю за витратами залишків коштів місцевих бюджетів доречні.

Варто переглянути реформу децентралізації та обмежити права громад на використання коштів, переконаний економіст

"Очевидно, що потрібно переглянути реформу децентралізації та обмежити права місцевої влади щодо використання коштів, встановити пріоритети фінансування, повернути фінансування певних витрат профільним міністерствам", — додав він.

Нагадаємо, за перші пів року профіцит місцевих бюджетів склав 64,5 млрд грн. За цей період громади не наростили частку капітальних видатків — на неї припадає лише 13% видатків.

Також Фокус писав, що у проєкті держбюджету-2024 на 26% збільшено дохідну частину. Уряд не планує підвищувати податки, однак очікує отримати 93,7 млрд грн з вилучення з місцевих бюджетів "військового" ПДФО.