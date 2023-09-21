Приватизація у справі: як поповнювався бюджет України від продажу держмайна

Субсидію на оплату комуналки можуть нарахувати навіть тому домогосподарству, представник якого володіє одразу двома автомобілями. Але є один важливий нюанс.

З моменту відновлення приватизації рік тому Фонд державного майна України (ФДМУ) залучив до бюджету 3,98 мільярда гривень. Про це 20 вересня повідомила пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що середнє зростання вартості активів на аукціонах за останній рік збільшилося втричі. За один актив у середньому змагалися 4,5 учасника.

"Цього року ФДМУ вперше продав торф'яне підприємство — "Рівнеторф" — за 205 млн гривень і морський порт — "Усть-Дунайськ" — за 201 млн гривень. Також наближається до завершення продаж спиртзаводів. Попереду — продаж санкційних активів і велика приватизація. Це дасть змогу отримати ще більше коштів для підтримки Сил оборони та залучити міжнародні інвестиції", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у серпні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про старт із 1 вересня масової приватизації, яку призупинили через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Водночас Кабмін дещо змінив сам процес:

з'явився повторний електронний аукціон методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

скоротився період між аукціонами з 20-35 до 10-15 календарних днів;

протокол про результати електронного аукціону має бути підписаний за допомогою кваліфікованих електронних підписів;

оплатити куплений об'єкта приватизації переможець електронного аукціону повинен протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати аукціону;

підпис договору купівлі-продажу об'єкта приватизації має бути поставлено протягом 25 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу;

публікація органом приватизації в електронній торговій системі наказу про завершення приватизації має з'явитися протягом десяти календарних днів з дня його видання.

Нагадаємо, за словами економіста Центру економічної стратегії Богдана Прохорова приватизація може допомогти відновити українську економіку. Також зазначимо, що в липні 2022 року Верховна Рада заборонила приватизувати оборонні підприємства. Так, до об'єктів, які не підлягають приватизації, було додано підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні ЗСУ.