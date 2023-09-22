Під ніж — проєкти розвитку: як вилучення "військового" ПДФО вплине на громади
Уряд очікує отримати 93,7 млрд грн у 2024 році за рахунок вилучення з місцевих бюджетів коштів із податку на доходи військовослужбовців. Ці кошти будуть спрямовані у спецфонд держбюджету на фінансування оборони. Опитані Фокусом експерти застерігають: у громад з’являться проблеми з фінансуванням своїх видатків.
Надходження від податку на доходи фізосіб за останній рік істотно зросли. За січень-березень 2023 року місцеві бюджети отримали 24,6 млрд грн таких доходів, що на 329% більше, ніж у 2022 році. Це сталося через збільшення числа військовослужбовців і розміру їхніх грошових виплат. Про це пише Фокус у новій статті "Буде менше грошей на асфальт? Навіщо податки військових забирають в місцевих громад".
Урядовий законопроєкт №10037, який парламент підтримав за основу, пропонує вилучити кошти "військового" ПДФО з місцевих бюджетів на користь спецфонду держбюджету вже з 1 жовтня. Ініціативі передували повідомлення про закупівлю не нагальних в умовах війни речей із місцевих бюджетів, як-от овочерізок і барабанів.
"Є сумлінні громади, які підтримують військових і не витрачають кошти на недоречні закупівлі, але не всі громади такі — тому ми бачимо тендери на будівництво стадіонів і перекладення асфальту. Це кошти, які можна та потрібно в повному обсязі спрямовувати на забезпечення сил оборони", — зауважила Фокусу голова комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа.
Оскільки кошти з такого ПДФО сплачувалися за місцем реєстрації підприємств, то більше їх отримували громади, де зареєстровані військові частини. Отже, ті ОМС, які таких об’єктів не мали, відчують проблеми з фінансуванням.
"Мінфін бере за приклад такі громади, де зареєстровані військові частини, де мостять золотом тротуари, бо нікуди дівати гроші, їх випинає як верх марнотратства й каже: тепер рубаємо голови всім. І 110 млрд мінус за рік. Це третина всього ПДФО", — каже директор ГО "Інститут розвитку територій" Юрій Ганущак.
За умов вилучення "військового" ПДФО, кількість дефіцитних бюджетів зросте з 227 до 543
За підрахунками Центру економічної стратегії, якщо місцеві бюджети не отримають "військовий" ПДФО, кількість дефіцитних бюджетів збільшиться з 227 до 543, у тому числі 270 матимуть дефіцит більш ніж 10%.
"До питання вилучення таких значних грошових коштів із місцевих бюджетів під час війни слід ставитися вкрай обережно, — переконаний адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Лазебний. — Оскільки в умовах війни, коли іншим способом наповнювати місцеві бюджети майже нема чим, залишення місцевих територіальних громад без надходжень грошових коштів може спричинити вкрай негативні наслідки".
За словами Ганущака, ухвалення ініціативи призведе до того, що низка програм, які є в місцевих бюджетах, доведеться скоротити. Першочергово під ніж підуть проєкти розвитку, капітальні ремонти. Зокрема, це небезпечно напередодні опалювального сезону.
"Місцеве самоврядування виконує основну роботу з підтримки життєдіяльності населених пунктів, де живуть військовослужбовці та їхні родини. І цей ПДФО дозволяє робити дотації на інфраструктуру, готувати міста до зими, коли ворог знов буде порушувати електро-, водо-, газопостачання. Резерви пального, генератори для громад, тощо. Держава все це не фінансує, а без життєдіяльності міст можливості з використання їх для потреб оборони значно скоротяться, у нас і так великий відтік кадрів, велика еміграція. Якщо забрати гроші на інфраструктуру, то центральний бюджет усе це не фінансуватиме. До яких наслідків це може призвести взимку? До катастрофічних", — переконаний журналіст Юрій Бутусов.
До того ж станом на тепер держава не компенсувала місцевим бюджетам усі витрати. "Йдеться зокрема про 35 млрд грн різниці в тарифах на газ, що зриває підготовку до опалювального сезону. Також місцеві громади не отримують заплановані кошти на відбудову пошкоджених об'єктів, соціальні виплати, тощо. Все це значно ускладнює соціально-економічну ситуацію в регіонах", — зазначив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.
Нагадаємо, в урядовому проєкті державного бюджету-2024, який передали в Раду, на 5%, порівняно з нинішнім роком, збільшено видатки на Міністерство соціальної політики. Зокрема, на соціальний захист громадян, які потрапили в складні життєві обставини (у т.ч. підтримка ВПО) пропонують виділити 88,7 млрд грн, а на субсидії та компенсації за придбання твердого палива — 49,9 млрд грн.
Також Фокус писав, що постанова 590, яка має регулювати черговість видатків місцевих бюджетів, де безпека — на першому місці, на практиці не завжди виконується. Часто видатки, які не пов’язані з безпекою та обороною, позиціонуються, ніби це видатки на укриття.