Готові масштабно інвестувати після війни: Зеленський у США зустрівся з впливовими бізнесменами

Загальна вартість активів в управлінні фондів, керівники яких брали участь у заході, перевищує 30 трильйонів доларів.

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся із найвпливовішими американськими підприємцями й керівниками найбільших фондів. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента (ОП).

Головними темами зустрічі були перспективи залучення американського бізнесу до відбудови України та реалізації інвестиційних проєктів.

"Американські підприємці та фінансисти підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в Україну одразу після завершення війни й отримання гарантій безпеки", — йдеться у повідомленні ОП.

Зустріч була організована за сприяння одного з найбільших гравців глобального ринку капіталів — інвестиційного банку JP Morgan. Серед учасників зустрічі Офіс президента назвав:

засновника компанії Bloomberg LP Майкла Блумберга;

голову фонду Pershing Square Capital Білла Акмана;

голову фонду Starwood Capital Баррі Стернліхта;

засновника фонду Citadel LLC Кена Гріффіна;

президента інвестиційної компанії Blackstone Джонатана Грея;

заступника голови компанії BlackRock Філіппа Хільдебранда;

голову благодійної організації Schmidt Futures Еріка Шмідта;

голову компанії Kraft Group Роберта Крафта.

Крім того, відбулася окрема зустріч президента з головою найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock Ларрі Фінком.

Нагадаємо, Фокус писав, що Зеленський прибув до Нью-Йорка з "чіткою пропозицією". За словами глави держави, головним принципом, який буде обговорюватися, є територіальна цілісність країни. ООН повинна мати інструменти, які дадуть змогу зупиняти агресії та запобігати їм.

Зазначимо також, що в ОП хочуть перезавантаження складу Радбезу ООН. За словами радника керівника Офіса президента Михайла Подоляка, Москва незаконно займає місце в організації і користується своїм становищем.