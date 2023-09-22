Девальвація рубля: за обвал курсу розплачуватимуться російські експортери, — росЗМІ

Експортерам доведеться платити мита при падінні курсу російської валюти. Що більше обвалиться рубль, то вищою буде податкова ставка.

Щоб закрити величезну діру в держбюджеті, утворену, зокрема, військовими витратами, уряд Росії з 1 жовтня запроваджує мита на експорт товарів, які залежать від курсу рубля. При цьому чим слабкішим буде рубль — тим більше отримає федеральний бюджет. Про це пише видання Moscow Times із посиланням на постанову російського уряду від 21 вересня.

"Податок на девальвацію" стягуватиметься при курсі долара вище 80 рублів. Мито має диференційовані розміри ставок:

80-85 рублів за долар — мито становитиме 4%;

85-90 рублів — 4,5%;

90-95 рублів — 5,5%;

вище 95 рублів — 7%.

Новий податковий тягар торкнеться широкого спектра товарів:

риба;

овочі та фрукти;

алкоголь;

цемент;

полімери, каучук, гума та вироби з них;

хутро;

папір і картон;

вовна, бавовна, текстильні матеріали;

кераміка;

дорогоцінні метали та ювелірні вироби;

чавун, феросплави, вироби з чорних металів;

необроблений алюміній, свинець, олово та багато інших.

Виняток зроблено для товарів, на які вже діють інші експортні мита, зокрема, нафта, газ, зерно. Податкові нововведення поки що не стосуватимуться автомобілів, м'яса, книжок, одягу та взуття.

Російська влада пояснила своє рішення "захистом внутрішнього ринку", але за інсайдерською інформацією, що потрапила в росЗМІ, новий податок ініціювало міністерство фінансів, якому потрібно десь "знайти" 500-700 млрд рублів, щоб збалансувати бюджет.

За перші 8 місяців 2023 року в російській скарбниці утворився дефіцит у 2,36 трлн рублів, а рекордний 5-трильйонний військовий бюджет повністю витратили ще в липні й вирішили збільшити його до 9,7 трлн.

Новий податок торкнеться приблизно третини всього російського експорту. Видання зазначає, що на Московській біржі в четвер долар коштував 95,91 рубля, а це означає, що "податок на обвал рубля" стягуватимуть за максимальною ставкою. З початку року в РФ курс долара зріс на 33%, а євро — на 36%. Економісти прогнозують подальше падіння курсу рубля. У другому кварталі 2024 року за один долар США росіянам можливо доведеться платити до 110 рублів.

Нагадаємо, аналітики пророкують рублю подальше падіння. На позаплановому засіданні Банк Росії підвищив ключову процентну ставку, але ні це рішення, ні нафтодолари не врятують рубль від знецінення.

Раніше Фокус писав про те, що рубль у Росії б'є антирекорди, але аналітики переконані, що ситуація в майбутньому стане ще гіршою.