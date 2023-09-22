Декларації відкрили, але не всі: у Раді пояснили, чиї дані залишаться закритими

Верховна Рада України таки повернула норму про відкриття електронних декларацій чиновників для широкого загалу. Але для українців все одно залишили деякі обмеження.

В Україні деякі декларації вже з'явилися у відкритому доступі, але частина е-декларацій все одно залишиться закритою для суспільства. Причина, як заявив під час брифінгу 21 вересня представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський — війна.

За його словами, парламент підтримав пропозицію глави держави, щоб усі декларації високопосадовців, народних депутатів, керівників центрального органу виконавчої влади, були у відкритому доступі. Але, погоджуючись з ініціативою Володимира Зеленського, парламент врахував воєнний час.

Тому декларації військовослужбовців, діяльність яких пов'язана з безпосередньою небезпекою їхнього життя і здоров'я, у відкритому доступі не з'являться. Але в усіх державних чиновників цілодобово буде відкритий доступ до їхніх декларацій.

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Крім цього, буде запроваджено певні обмеження щодо громадян, які залишилися на територіях, окупованих ворогом.

"Представники органів державної влади, місцевого самоврядування — на них також не поширюватимуться вимоги відкриття цілодобового доступу до цих декларацій. Оскільки це також пов'язано з їхньою безпекою", — розповів Веніславський.

Нагадаємо, 5 вересня народні депутати у другому читанні проголосували за законопроєкт № 9534 про е-декларування для чиновників. Щоправда, депутати не підтримали поправку про декларування керівництва Офісу президента, заступників, радників та уповноважених. Також вони не погодилися на те, щоб реєстр декларацій знову запрацював публічно.

Це дуже не сподобалося суспільству — на сайті президента з'явилася петиція про накладення вето на документ. За два дні вона набрала майже 90 тисяч голосів. Як підсумок — президент України Володимир Зеленський наклав на законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування.

До слова, у НАЗК повідомляли, що вимога відновити е-декларування була в переліку вимог Меморандуму МФВ, з якими погодилася українська влада. При цьому в Меморандумі зазначено, що електронне декларування та повноваження НАЗК щодо перевірок потрібно було відновити до кінця липня 2023 року.

Більше про ситуацію з е-декларуванням в Україні читайте в статті Фокуса "Недозволена розкіш: чому депутатам страшно показати статки під час війни".