Замість Євросоюзу: Пакистан хоче стати новим союзником Росії і платити за нафту

Пакистан хоче переконати Росію щомісяця постачати 100 тисяч тонн барелів нафти за ціною, яка не перевищуватиме позначку в 60 доларів за барель.

Пакистан хоче за допомогою Росії диверсифікувати свої джерела енергії та знизити ціни на нафтопродукти. Для цього делегація країни в жовтні 2023 року зустрінеться з російськими чиновниками в кулуарах енергетичної конференції, яка відбудеться з 10 по 12 число. Очікується, що сторони обговорюватимуть поглиблення енергетичного співробітництва, пише пакистанське видання The News.

За інформацією видання, пакистанська і російська сторони вперше зустрінуться з питань енергетики після того, як перша партія російської нафти прибула до Пакистану в червні цього року. Відтоді нових поставок російської нафти не фіксували.

"За останні майже три місяці нових замовлень на імпорт російської нафти не було, оскільки місцеві нафтопереробні заводи не виявили зацікавленості в імпорті нафти Urals", — йдеться в публікації.

Як повідомляють журналісти, пакистанська делегація їде в Росію з конкретними цілями:

домовитися про довгострокові поставки російської нафти в Пакистан;

скласти план з постачання скрапленого газу;

обговорити проєкт газопроводу "Північ-Південь".

При цьому, за даними видання, імпорт російської нафти ніяк не допоміг Пакистану знизити ціни на пальне для кінцевих споживачів, оскільки домовленості з РФ ніяк не вплинули на загальні ціни на нафтопродукти. Але імпортувати російську нафту було комерційно вигідно, оскільки Пакистан непогано заробляв на переробці нафти. Але тепер Ісламабад хоче щомісяця отримувати по 100 тисяч тонн барелів російської нафти за ціною нижче 60 доларів за барель.

Поставки російської нафти дійсно можуть допомогти Пакистану виправити ситуацію на паливному ринку, якщо всі нафтопереробні заводи країни почнуть імпортувати її на регулярній основі. Імпорт тільки одного заводу не вплине на споживчі ціни на нафтопродукти.

Нагадаємо, вперше в історії російська сира нафта прибула в пакистанське місто Карачі 11 червня 2023 року. Тоді ж уряд країни заявляв про плани імпортувати з РФ по 100 тисяч барелів нафти.

Також нагадаємо, що з 5 грудня діє стеля цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Обмеження були введені країнами Євросоюзу, "Великою сімкою" (G7) та Австралією, через повномасштабну війну РФ проти України.

Також Фокус розбирався, як зміниться вартість російської нафти і якими будуть наслідки обвалу цін після введення антиросійських санкцій з боку ЄС та інших країн.