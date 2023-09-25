Зміцнення енергосистеми України: підписано угоду зі США на півмільярда доларів

Для отримання додаткових 100 мільйонів доларів Україні доведеться виконати три умови в чітко визначені терміни.

Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю щодо забезпечення стійкості енергосистеми, підписаний Україною та США, передбачає виділення 522 мільйонів доларів на її зміцнення. Про це повідомляє посольство США в Україні.

Мета угоди — підвищення енергетичної безпеки України, а також модернізація енергетичного сектору.

Кошти, що виділяються Сполученими Штатами, будуть використані в таких напрямках:

відновлення пошкодженої електро-, теплоенергетичної та газової інфраструктури України, зокрема закупівля та встановлення магістральних автотрансформаторів;

розширення електроенергетичної системи та її гнучкості для підвищення стійкості до перебоїв в електропостачанні основних секторів надання послуг (опалення, водопостачання, транспорт, зв'язок і медицина);

встановлення розподіленої газової генерації (зокрема турбіни CCGT виробництва США);

розширення системи розподіленої генерації з альтернативних джерел енергії в електро- і теплоенергетиці;

розширення магістральної інфраструктури для зв'язку України з газовими та електричними мережами країн Європи;

приведення українського енергетичного сектору у відповідність до законодавства ЄС та виконання зобов'язань України за Договором про заснування Енергетичного співтовариства;

співпраця у сфері цивільної ядерної енергетики;

захист критичної інфраструктури України, зокрема антидроновий та антиракетний захист, фізична безпека, кібербезпека.

"Уряд США має намір надати Україні допомогу на загальну суму 522 мільйони доларів США, з яких 422 мільйони доларів США нової допомоги у сфері енергетики, та 100 мільйонів доларів — за умови виконання відповідними органами державної влади України заходів, зазначених у параграфі 3 цього розділу", — йдеться в угоді.

Для отримання додаткових 100 млн Україні потрібно виконати три умови, які мають чітко визначені часові рамки:

Затвердження нового статуту та створення Наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України". Термін виконання — до кінця жовтня 2023 року. Просування плану корпоратизації ДП НАЕК "Енергоатом". Зокрема, старт процедури обрання членів Наглядової ради "Енергоатома" на конкурсній основі до 30 листопада та створення ПАТ "Енергоатом" до кінця 2023 року. Визначення порядку, обсягу, ступеня та періодичності звітування Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про оптову торгівлю енергоносіями згідно з регламентом REMIT. НКРЕКП має ухвалити рішення до 1 квітня 2024 р.

Регламент REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) — це пакет нормативно-правових актів Євросоюзу, які регулюють відносини на оптових енергетичних ринках шляхом:

заборони здійснення або спроби маніпуляцій;

запровадження інструментів протидії зловживанням;

ефективного та своєчасного публічного розкриття внутрішньої інформації учасниками ринків;

вимоги до торговельних операторів повідомляти про підозрілі угоди;

деталізації процедури проведення розслідувань зловживань.

У меморандумі йдеться про те, що сторони угоди сформують Керівний комітет, до складу якого від України увійдуть представники Міненерго, Мінінфраструктури, НКРЕКП, Держінспекції ядерного регулювання. США в комітеті представлятимуть чиновники Держдепартаменту, Міністерства енергетики та Агентства з міжнародного розвитку.

У тексті меморандуму уточнюється, що угода не є зобов'язанням щодо фінансування і не може трактуватися як створення ексклюзивних трудових відносин.

Нагадаємо, глава Міненерго повідомив про проведення "наймасштабнішої кампанії з ремонту" і заявив, що енергосистема України готова до атак РФ.

Раніше Фокус писав про те, що в "Укренерго" розповіли про наслідки першої за півроку атаки ЗС РФ на енергооб'єкти.