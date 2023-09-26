"Ніяких графіків відключень не плануємо": в "Укренерго" розповіли, якою буде зима (відео)

Керівник компанії Володимир Кудрицький припустив, що системна кампанія атак ЗС РФ на енергосистему ще не розпочалася. Він розповів, наскільки України готова до викликів зими та на які населені пункти, ймовірно, будуть спрямовані удари.

Один масований обстріл ЗС РФ, в результаті якого постраждали енергооб’єкти, ще не свідчить про початок серії цілеспрямованих атак на енергосистему України. Про це та прогнози енергетиків щодо майбутньої зими в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Насправді минулого року, якщо пам'ятаєте, у вересні також була атака саме на енергетичні об'єкти. Вона призвела до досить масштабних наслідків, і на наших об'єктах загинули співробітники. Після того було місячне затишшя, і тільки 10 жовтня вже почалася системна кампанія атак на українську енергосистему", — пояснив він.

Зі слів керівника "Укренерго", Україна в цілому матиме "дещо менший запас міцності" через неможливість повністю відновити певні об’єкти за сім-вісім місяців.

"Але підготовка відбувається дуже інтенсивно, і якби не ризик повторення масованих атак, я б сказав, що ми розуміємо, яким чином покривати споживання під час зимових навантажень на енергосистему", — зазначив Кудрицький.

Він сказав, що можуть бути "не тривалі або більш тривалі перерви в енергопостачанні" через масовані обстріли, і цей ризик необхідно усвідомлювати.

"Насправді дуже багато підготовчих робіт зроблено для того, щоб швидко реагувати на якісь надзвичайні події на кшталт обстрілів чи пошкоджень великих енергетичних об'єктів. Наслідком цього і є швидке відновлення енергопостачання", — підкреслив голова компанії.

Кудрицький не назвав конкретні міста чи області, яким відключення світла загрожують найбільше. Проте він зазначив, що минулого року російські окупанти концентрували зусилля на ударах по інфраструктурі великих міст.

Також начальник "Укренерго" розповів, що обленерго оновлюють графіки відключень електроенергії "на місцях", тож система має бути краще збалансованою. Окрім того, до зими більше готові об’єкти критичної інфраструктури: набагато більше таких закладів тепер обладнані автономними джерелами живлення.

"Наразі хочу підкреслити, що ми ніяких графіків відключень не плануємо. І навіть факт їх оновлення Міністерством енергетики не означає, що вони будуть застосовані, ми просто маємо бути готові", — заявив Кудрицький.

Інтерв"ю з керівником НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким

Нагадаємо, вночі на 21 вересня ЗС РФ здійснили масований обстріл України. В "Укренерго" підтвердили, що вперше за пів року російські війська завдали пошкоджень енергооб’єктам. Внаслідок атаки частково зникло світло у п’яти регіонах.

24 вересня начальник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що триває інтенсивна ремонтна та відновлювальна кампанія на електростанціях. Він завірив, що "енергосистема не розвалиться" навіть у разі регулярних обстрілів ЗС РФ.