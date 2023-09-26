Грейдова система оплати праці. Як уряд хоче реформувати винагороду на держслужбі

Кабмін з нового року планує реформувати систему оплати праці на держслужбі. Зокрема, буде запроваджено каталог типових посад та збільшено значення окладу над варіативною складовою — преміями. Таким чином, механізм винагороди буде наближено до тієї, що в бізнесі. Однак опитані Фокусом експерти не прогнозують різкого притоку менеджерів з приватного сектора в держапарат.

Міністерство фінансів ініціює і заклало в проєкт кошторису на наступний рік запровадження нової грейдової системи посадових окладів в органах державної влади. Про це пише Фокус у новій статті "Зарплати як у бізнесі. Що зміниться в оплаті праці держслужбовців з 1 січня".

Грейдування передбачає групування посад за певними ознаками для стандартизації оплати праці. Її основна ціль — зробити визначення винагороди прозорим, збільшивши значення окладу над преміями. Згідно з відповідним проєктом закону №8222, який пройшов перше читання, заробітну плату пропонують розділити на дві частини:

сталу – вона складатиметься з посадового окладу, надбавки за вислугу років, за ранг держлужбовця, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки;

варіативну – це премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячної, квартальної премії, компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою.

"Стала заробітна плата — це фіксована виплата та основна винагорода державного службовця, а варіативна — залежить від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, є винагородою за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань та результати щорічного оцінювання. Стала частина має складати не менше 70% на індивідуальному рівні виплати заробітної плати, а варіативна не більше 30%", — зауважив Андрій Шабельніков, керуючий партнер АО "EvrikaLaw".

Оклади у межах винагороди чиновників після реформи становитимуть не менше 70%

Крім того, документ пропонує розміри посадових окладів встановлювати на основі класифікації посад, відповідно до Каталогу типових посад державної служби. Каталог враховуватиме щорічне співставлення рівня оплати праці посад у держапараті з приватним сектором України.

Разом з тим, зменшується розмір премій: виключено премію за належне виконання умов контракту про проходження державної служби, а розмір місячної пропонується обмежити 30%, квартальної — 90% розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час.

Також знижується розмір надбавки за вислугу років з 3% посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби до 2% і максимальна сума — з 50% посадового окладу до 30%.

Зарплата, як у бізнесі: чи піде менеджмент в чиновники

Реформування системи оплати праці чиновників саме по собі недостатньо для того, щоб ефективний менеджмент з бізнесу захотів працювати на держслужбі, кажуть опитані Фокусом фахівці.

"Якщо до цієї грейдової системи буде якимось чином прив’язана система мотивації для персонального розвитку, і вона впливатиме, залежно від функцій, на виконання тих завдань, які стоять перед кожною особою, то це буде позитив. У бізнесі люди отримують зарплату, залежно від ефективності у виконанні завдань. Коли в державі оплата залежить тільки від того, як організовано державне регулювання — це не мотивуючий фактор для розвитку", — каже співзасновник та керуючий партнер Baker Tilly в Україні Олександр Почкун.

Винагорода держслужбовців, на відміну від приватного сектору, не залежиться від ефективності їх роботи Фото: Відкриті джерела

Тож уряд повинен також розробити методику визначення ефективності роботи держслужбовця, додає адвокат ЮК RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов. "Нові схеми посадових окладів, надбавки, премії та компенсації — навряд чи якийсь приватний менеджер, бачачи ці норми, піде працювати в державний сектор. Треба розуміти, як це буде виконуватися — як варіативна зарплата виплачуватиметься, як фактичні посадові оклади виплачуватимуться. Тому, на мій погляд, це питання виконання", — зазначив він.

Разом з тим, реформування системи винагороди чиновників не є панацеєю у боротьбі з корупцією.

Прозорість у визначенні винагороди мотивуватиме професіоналів йти на держслужбу. Однак високі зарплати чиновників не допоможуть у боротьбі з корупцією.

"Якщо посадовець має достойну оплату праці, це запобіжник від того, що йому захочеться шукати додатковий заробіток, — каже керівниця юридичного відділу ГО "Центр протидії корупції" Олена Щербан. — Адекватна зарплата – це один з тих показників, який мотивує людей професійних і доброчесних з приватного сектору йти на держслужбу. Це важливий фактор, але не визначальний. Якщо ми візьмемо до прикладу того ж суддю Князєва, в якого зарплата була близько 300 тис. грн на місяць, його це не зупиняло від того, щоб брати хабарі навіть за законні рішення".

Нагадаємо, ВРУ повернула норму про відкриття електронних декларацій чиновників для широкого загалу. Проте декларації військовослужбовців, діяльність яких пов'язана з небезпекою їхнього життя і здоров'я, відкривати не будуть.

Також Фокус писав, що ухвалення закону про відновлення декларування для посадовців є одним із важливих документів для початку переговорів щодо членства України в ЄС. Крім того, українці мають право знати, як змінилися статки чиновників за останні кілька років – умовно побачити, чи хтось не наживався на війні, кажуть експерти.